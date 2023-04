Just transition fund, è polemica 

Nel Sulcis è scontro istituzionale tra sindaci e il Commissario della Provincia del Sud Sardegna. Sul piatto, le nomina dei componenti del comitato di garanzia del Just transition fund.

La protesta

Ai sindaci di Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Giba, Perdaxius, Tratalias, Masainas, Nuxis, Villaperuccio e Narcao, non piace il fatto che il Commissario Mario Mossa abbia nominato i sindaci di Carbonia, Iglesias e Portoscuso senza consultarsi nel terrirtorio. «Ritiri immediatamente le indicazioni espresse in seno al Comitato di Sorveglianza in maniera del tutto arbitraria, e senza alcuna consultazione preventiva con i 23 sindaci del Sulcis -Iglesiente - scrivono Ignazio Locci, Elvira Usai, Gianluigi Loru, Andrea Pisanu, Emanuele Pes, Antonello Cani, Romeo Chilleri, Gian Luca Pittoni e Marcellino Piras - perchè il vertice della Provincia ha indicato i Comuni di Iglesias, Carbonia e Portoscuso?». La compagine dei sindaci giudica la situazione inaccettabile e si domanda quali siano i criteri. «A voler essere maliziosi, verrebbe da pensare che il criterio di “indicazione” potrebbe essere l’appartenenza partitica: tutti, infatti, militano sotto la stessa insegna - recita la lettera dei sindaci - ma tant’è. Ci sembra un metodo talmente anacronistico, che intendiamo escluderlo a priori. Ci saranno sicuramente altre motivazioni che comunque non possono essere accettate». I sindaci firmatari avrebbero voluto il coinvolgimento e una discussione fra tutti. «Lo consideriamo uno sfregio a tutto il territorio - aggiungono - pretendiamo di essere rappresentati, senza se e senza ma. Le indicazioni fornite dalla Provincia auspichiamo vengano rimesse in discussione: occorre rappresentanza del territorio».

La replica

Secca la risposta del commissario della Provincia Mario Mossa. «Il ministero mi chiede due nomi, io ne ho fatto tre, i sindaci delle due maggiori città del territorio, e Portoscuso poiché i fondi sono proprio relativi al risanamento ambientale e la scelta l’ho fatta pensando che lì esiste un consorzio industriale. La nomina è per il comitato di sorveglianza che non deciderà la destinazione delle risorse. Se il ministero mi avesse chiesto 20 nomi, non saremo qui a discutere».