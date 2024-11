Juric via, il destino era già scritto 

Roma 2

Bologna 3

Roma (3-4-2-1) : Svilar 6; Mancini 5, Ndicka 5.5, Angelino 5.5; Celik 5.5 (16’ st Dahl 6), Cristante 5.5, Koné 6 (35’ st Paredes sv), El Shaarawy 7; Soulé 6 (13’ st Shomurodov 5.5), Pisilli 5.5 (16’ st Baldanzi 5.5); Dovbyk 5. In panchina: Ryan, Marin, Abdulhamid, Aboubacar, Le Fee. Allenatore Juric 5.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski 5; De Silvestri 6 (1’ st Posch 6), Beukema 6.5, Lucumì 6, Miranda 6.5; Freuler 6.5, Pobega 6; Orsolini 7 (39’ st Casale sv), Odgaard 6 (23’ st Fabbian 5.5), Ndoye 5.5 (23’ pt Karlsson 7); Castro 7 (23’ st Dallinga 5.5). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, Dominguez, Ferguson, Holm, Iling Junior, Lykogiannis, Moro, Urbanski. Allenatore Italiano 6.5.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo 5.5.

Reti : 25’ pt Castro; 18’ st El Shaarawy, 21’ st Orsolini, 37’ st El Shaarawy, 32’ st Karlsson.

Note : ammoniti De Silvestri, Miranda, Mancini, Karlsson, El Shaarawy. Angoli: 4-3 per la Roma. Recupero: 3’; 6’.

Roma. Il tempo è scaduto. La Roma perde ancora, questa volta per 3-2 con il Bologna, e l’avventura di Ivan Juric sulla panchina giallorossa arriva ai titoli di coda. Passano appena 35 minuti tra il triplice fischio e l’esonero del tecnico croato, comunicato dalla società giallorossa con una nota sul proprio sito. «Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati», scrive il club già a caccia del sostituto che «sarà annunciato nei prossimi giorni». Quindi sarà il quarto allenatore del 2024 dopo Mourinho, De Rossi e Juric, con il casting già cominciato.

Che quella di ieri sarebbe stata l’ultima panchina dell’ex granata si era capito alla vigilia con le parole in conferenza stampa. «Ho la coscienza pulita», aveva detto Juric, poi il rifiuto nel pre partita di parlare a Dazn e la notizia è diventata realtà a fine gara. D’altronde il quadro è chiaro: una sola vittoria (quella con il Torino) nelle ultime cinque gare, Pellegrini e Dybala in tribuna, ufficialmente per infortunio, nonostante dai giocatori non arrivino conferme, e una tifoseria sempre più in aperta protesta contro allenatore, squadra e società, al punto da abbandonare lo stadio già all’intervallo. Il caos intorno alla Roma è totale e la scelta ora non potrà essere sbagliata. «Serve calma per ragionare sul nuovo allenatore - ha spiegato il diesse romanista, Florent Ghisolfi -. Ma i Friedkin hanno la stessa ambizione dei tifosi, quella di vincere, per questo continueranno a investire». Il manager, l’unico a Trigoria visto che manca ancora un Ceo, ha poi chiesto scusa ai tifosi, invitando tutti alle proprie responsabilità. I Friedkin sabato sarebbero dovuti sbarcare nella Capitale salvo poi annullare i voli. Martedì scorso avevano ribadito la fiducia, seppur a tempo, a Juric. I risultati non sono arrivati con il pari in Europa League e la sconfitta con il Bologna. Tanti i nomi per il tecnico. Da Roberto Mancini a Massimiliano Allegri, passando per Claudio Ranieri, Graham Potter, Frank Lampard e Rudi Garcia.

