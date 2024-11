Juric ringrazia Dybala e si tiene la Roma 

Roma 1

Torino 0

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Manu Koné, Le Fée, Zalewski (34’ st El Shaarawy); Pisilli (20’ st Pellegrini), Baldanzi (34’ st Cristante); Dybala (34’ st Shomurodov). In panchina Ryan, Marini, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Hummels, Paredes, Soulé. Allenatore Ivan Juric.

Torino (3-5-2) : Milinkovic-Savic; Coco, Marìpan (14’ st Pedersen), Masina; Vojvoda (43’ st Tameze), Linetty (34’ st Karamoh), Ricci, Gineitis (1’ st Njie), Lazaro; Adams, Sanabria (14’ st Vlasic). In panchina Paleari, Donnarumma, Dembelé, Walukiewicz, Sosa, Bianay Balcot, Ciammaglichella. Allenatore Paolo Vanoli.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Rete : pt 20’ Dybala.

Note : ammoniti Baldanzi, Masina e Pellegrini per gioco falloso; angoli 5 a 3 per il Torino; recupero 1’ e 4’; spettatori 60.920.

Roma. Una zampata di Paulo Dybala, e una follia del granata Linetty, regalano alla Roma il successo nel posticipo serale di ieri col Torino all’Olimpico e salvano, almeno per ora, la panchina di Juric, sulla graticola dopo due ko di fila e al termine di una settimana che definire bollente è poco. Basta il gol dell’argentino a far respirare i giallorossi, certo non guariti ma convalescenti: la partita è stata abbastanza brutta, bloccata, nervosa, con molti falli a spezzettare il gioco e poche, pochissime occasioni da rete. I padroni di casa non potevano permettersi di sbagliare ancora una volta, gli ospiti arrivavano da un periodo poco positivo: ne è uscito un match poco interessante.

Le tensioni

Ma all’allenatore croato al momento può bastare, perché un risultato negativo avrebbe significato probabilmente l’addio alla Capitale e un altro giro di giostra sulla direttrice Usa-Italia, con la proprietà del club (la famiglia Friedkin) pronta a chiamare un altro condottiero, il terzo della stagione giunta appena alla decima giornata, per rivitalizzare una squadra che ancora non ha trovato la sua strada. Anche ieri si è visto poco delle idee di Juric, e forse il momento più significativo (oltre all’evidente felicità al momento del gol, chiaro segnale di tensione), è stato l’immediato abbraccio seguito al gol con Mancini, difensore col quale l’allenatore di recente ha avuto un vivace alterco, tanto che addirittura si era parlato di un quasi contatto avvenuto tra i due nello spogliatoio la scorsa settimana. Che ci siano state tensioni anche forti lo ha confermato lo stesso tecnico, il quale ha parlato di scontri anche «violenti» tra lui, giocatori e dirigenza. «Ma è meglio che sia successo», ha poi aggiunto, «ci siamo detti la verità con la squadra, è uscito fuori tutto quello che si era accumulato ma abbiamo indirizzato la barca».

Poche occasioni

Così ieri sono arrivati i tre punti, ma poco altro. Dybala al 20’ ha sfruttato un retropassaggio scellerato di Linetty, ha anticipato il portiere e ha tirato verso la porta, i difensori hanno provato a spazzare ma non sono riusciti a evitare il gol. Poi Zalewski ha sfiorato la rete sul finire del tempo ma MIlinkovic Savic ha evitato il raddoppio. A inizio ripresa il numero 10, sempre lui, ha centrato anche un palo, quindi a metà tempo si fa vedere il Toro con Vlasic (tiro respinto sulla linea) e Njie (parata di Svilar). Finisce lì. Ma i fischi dei tifosi non si fermano.

