Juric retrocede, Liverpool sconfitto 

Londra. Nella giornata in cui il Southampton di Ivan Juric, battuto 3-1 dal Tottenham, è matematicamente retrocesso in Championship con 7 giornate d’anticipo, un record per la Premier League, il Liverpool incassa la seconda sconfitta del suo campionato. Il primo verdetto è quindi quello che riguarda il Southampton dell’ex tecnico della Roma, ultimo a quota 10, che ora rischia di stabilire un altro primato negativo, quello del minor totale di punti finali in un campionato, che attualmente appartiene con 11 al Derby County del 2007-08. «È un giorno molto triste, spero che quest’esperienza così negativa serva a costruire qualcosa di forte per il futuro», il commento di Juric.

Intanto il Liverpool deve rimandare la festa del titolo. A battere i Reds per 3-2 è stato il Fulham, che dopo la rete iniziale degli ospiti con MacAllister segna tre reti nel giro di 14 minuti con Sessegnon, Iwobi e Muniz: erano quasi cinque anni che il Liverpool non concedeva tre reti agli avversari nei primi 45’. Nella ripresa, Reds a segno con Luis Diaz e occasione del pari mancata con Chiesa al 90’ (l’ex juventino era entrato otto minuti prima al posto di Robertson). Fatti conti dopo i risultati di questo weekend, al Liverpool basterà raccogliere 11 punti nelle prossime 7 giornate per avere la matematica certezza del titolo.

Finisce invece a reti inviolate il derby di Manchester tra le due deluse della Premier. Il City rimane al quindi posto dietro al Chelsea di Maresca, mentre lo United resta invece al tredicesimo posto.

Liga

Nel campionato spagnolo il Barcellona è sempre in vetta con 67 punti, seguito dal Real a 63. Dietro la coppia di testa, l’Atletico Madrid che vince in trasferta a Siviglia con i gol di Alvarez e Barrios e resta al terzo posto a 60 punti.

