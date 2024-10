Juric col “suo” Toro si gioca il posto alla Roma 

Genoa-Fiorentina alle 18,30 e Roma-Torino alle 20,45: sono gli ultimi due match della decima giornata, oltre a Como-Lazio (del quale parliamo in un’altra pagina).

La gara più calda è quella dell’Olimpico, col tecnico giallorosso Juric che affronta il suo recente passato, è sulla graticola dopo i risultati negativi (su tutti la scoppola rimediata pochi giorni fa proprio dalla Fiorentina, un 5-1 umiliante) ed è fortemente a rischio, tanto che si parla del ritorno in panchina di De Rossi (esonerato alcune settimane fa) in tandem con Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico (anche se l’ex allenatore rossoblù smentisce). Che l’ambiente a Trigoria non sia dei migliori è stato confermato ieri dallo stesso Juric, il quale ha parlato di litigi anche «violenti» tra giocatori, allenatore e dirigenza. «Ma è meglio che sia successo», ha aggiunto, «ci siamo detti la verità con la squadra, è uscito fuori tutto quello che si era accumulato e ora abbiamo indirizzato la barca. Preferisco lo scontro per andare avanti con la testa pulita, invece che parlarsi dietro». Con Mancini la discussione più dura, poi i colloqui sono proseguiti nei giorni successivi con Cristante, Pellegrini, Ghisolfi e la proprietà. «Col presidente abbiamo avuto contatti», ha aggiunto il tecnico croato, «abbiamo parlato di tutto e bene, anche se queste sono tutte distrazioni, tolgono il pensiero dal campo». Nessuno gli ha garantito che, a prescindere dal risultato, sarà ancora in panchina. Così quando gli è stato chiesto se si sente all’ultima spiaggia risponde: «Non ci penso proprio, non mi preoccupo. Penso solo a lavorare, poi quel che succede, succede. Se i giocatori non sono convinti possono dirmelo e vado via. Ma risulta che siano convinti, vogliono migliorare dopo Firenze». All’Olimpico il clima sarà difficile, con le contestazioni che hanno colpito proprietà, dirigenza, squadra e allenatore.

Dal canto suo Paolo Vanoli, allenatore del Toro, non si fida dei giallorossi: «Sono una squadra costruita per arrivare a obiettivi importanti, hanno campioni che possono decidere la partita da soli e Ivan ha fatto un ottimo lavoro qui in granata. Dovremo metterci tanta personalità».

Il Genoa in crisi (è penultimo) attende la Fiorentina e non può permettersi di perdere. Non è stato convocato il neo acquisto Balotelli. «Mario è arrivato con grandissima motivazione ma il suo programma prevede una settimana di lavoro con la squadra e lavori fisici a parte», ha spiegato Gilardino: «I ragazzi che ho a disposizione sono i giocatori in cui credo. La squadra nelle ultime due partite ha tenuto il campo, dobbiamo guardare sempre i lati positivi». I viola sono in grande ascesa e dopo la cinquina rifilata alla Roma sono quarti.

RIPRODUZIONE RISERVATA