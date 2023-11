Juric cerca punti: stasera a Torino arriva il Sassuolo  

Torino. Torino-Sassuolo è la partita che chiude l’undicesima giornata del campionato di serie A e vede stasera (alle 20.45) i granata impegnati nella rincorsa di una zona più ambiziosa in classifica. Il Torino prova a dare continuità al successo di Lecce (e a smaltire l'ira per gli errori arbitrali in Coppa Italia) ospitando il Sassuolo, solo un punto in meno in classifica, che però ha un po’ perso la spinta che aveva procurato il ritorno in campo di Berardi.

Nel pomeriggio, invece, (inizio alle 18.30) si accende la sfida tra Frosinone ed Empoli. L'impresa in Coppa Italia ha rinfrancato il tecnico Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta di Cagliari di otto giorni fa ma la guardia deve restare alta. «Considerando le ultime due partite dobbiamo avere molta attenzione. Conosco Andreazzoli, le sue squadre giocano un calcio offensivo, hanno palleggio anche se forse peccano di fisicità. È una formazione pericolosa e viene da ottime prestazioni, ad eccezione della partita con l'Atalanta. Dovremo controbattere in maniera adeguata, ben sapendo che arriviamo da una gara nella quale abbiamo sprecato energie fisiche e nervose importanti. Cagliari servirà da lezione. Guai a perdere l'umiltà».

Dall’altra parte, non si fida il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli, facendo riferimento alla sconfitta dei ciociari subita in rimonta domenica scorsa nell’Isola: «Chi le situazioni le valuta in maniera istintiva può ritenere problematica la partita di Cagliari. Chi valuta quello che è successo in campo ragiona invece in modo diverso. Il Frosinone è stato avanti con ampio merito. Anche in Coppa Italia a Torino hanno fatto molto bene, è stata un ulteriore conferma della loro bravura e del loro buon momento. Noi cercheremo di fare come loro, approcciare la gara fin da subito. Poi c'è da fare i conti con l'avversario». Sulle differenze o le similitudini fra Empoli e Frosinone il tecnico rileva: «Di Francesco ha un'idea di calcio molto propositiva, dedicata a una partecipazione alla gara. Giovani o non, alla fine contano poi le qualità, e il Frosinone è una squadra che ne ha».

RIPRODUZIONE RISERVATA