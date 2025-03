jupiter salda in vetta 

Jupiter ancora capolista dell’Over. Nei Master l’Is Cortes si riprende la vetta. Negli Ultra è cominciata la seconda fase.

Due in scia

La ventottesima giornata dell’Over vede in testa la Jupiter: una doppietta di Argese permette alla capolista di liquidare l’Aek Kasteddu e di tenere a distanza le inseguitrici Muppet e Arcade. La prima regola Gli Incisivi (3-0) con Grandulli (doppietta) e Piras; la seconda, grazie alla vittoria di misura sulla Vision Ottica Genneruxi, mantiene i due punti di vantaggio sugli Amatori Capoterra vittoriosi per 2-0 sul New Bar Mexico coi gol di Belfiori (su rigore) e Cossu.

Il Cagliari 2007 si aggiudica lo scontro diretto con la Medilav: decide la sfida una rete di Farci, che condanna i viola, agganciati a quota 47 dalla Pizz’a Manetta Capoterra vittoriosa grazie a Cardia sulla Thermomax La Salle, in caduta libera con un punto nelle ultime undici giornate. Brutto tonfo interno per i Kaproni: non bastano le reti di Murgia e Demuro per evitare la sconfitta 3-2 contro la Toti Lounge Bar, che rientra nella corsa ai playoff. Una rete di Cogoni regala i tre punti alla Crescenzi Sport, che supera di misura la Futura 2000 Villasor al secondo ko di fila. La squadra fucsia abbandona l’ultimo posto e raggiunge a quota 14 il Real Cocciula, sconfitto dal Bar Dessì grazie alle reti di Manca e Obili.

La leader

Nei Master il 2-1 sulla Jasp Mercato San Benedetto siglato da una doppietta di Cossu consente all’Is Cortes di riagguantare la testa della classifica. Gli Amatori Capoterra riposano in questa penultima giornata della stagione regolare e vengono agganciati dal Kalagonis, che cala il poker sull’Orrolese con le reti di Aledda, Corona (doppietta) e Manunza. Ipoteca i playoff il Deximu, al quinto posto con il 3-0 sul Maracalagonis (tripletta di Vincis); con lo stesso risultato, a firma Cadelano e Lioni (doppietta), l’Atletico Uta regola l’Atletico Assemini. Termina 1-1 il big match tra La Bottega del Sughero e Parafarmacia San Benedetto. Domani la Cra Regione Sardegna sfida i 4 Mori Samassi.

Negli Ultra si sono disputate due gare della seconda fase: la Fly Divani Monserrato supera per 2-1 Gli Incisivi, il Brancaleone schianta gli Old Boys 5-1.

Rinviata Libertas Barumini-Calasetta Vetreria Arte Glass.

