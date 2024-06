Juniores, Carboni approda ai quarti 

Lorenzo Carboni vola a i quarti di finale del Roland Garros juniores. Il 18enne algherese (705 Atp) regola con un agevole 6-3, 6-2 in 81' il coetaneo francese Mae Malige (740 Atp) ed è tra i primi otto giocatori del più importante torneo del mondo sul rosso. «Sono molto contento di aver vinto. Ho giocato molto bene e ho espresso il mio livello al 100%. È stata una partita molto difficile, perché Malige gioca molto bene, ha spinto quasi tutte le palle, quindi sono stato bravo a gestirla», spiega Carboni.

Ora per lui c'è l'ostacolo più alto, il numero 1 della classifica mondiale di categoria, il 17enne giapponese Rei Sakamoto (992 Atp), che ha superato con un doppio 6-4 il 18enne francese Theo Papamalamis, n. 19 Juniores e 997 Atp. «Non ho mai giocato con di lui. Vedremo come andrà, cercherò di gestire tutte le situazioni, sia facili sia difficili al meglio, perché è la prima volta che ci gioco contro», dichiara l'algherese, unico italiano rimasto in gara, visto che i 17enni Federico Cinà e Andrea De Marchi sono stati stoppati da due coetanei. “Pallino”, testa di serie numero 7 (9 nella classifica giovanile e 974 Atp), doppio figlio d'arte (papà Francesco, ex 427 Atp, è stato lo storico coach di Roberta Vinci, mentre mamma Susanna Attili è stata 407 in singolare e 131 in doppio negli anni Novanta) ha lottato, cedendo 7-6(2), 6-4 in quasi due ore davanti al ceco Petr Brunclik (13 Itf e 1025 Atp), numero 10 del tabellone. Sconfitta in due set (6-4, 6-3) anche per Andrea De Marchi (41 Juniores e ancora non entrato nella classifica “dei grandi”) per mano dell'elvetico Henry Bernet (45 Itf e 1711 Atp).



