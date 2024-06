Junior, Carboni out ma quanti rimpianti! 

Lorenzo Carboni, che peccato. Il 18enne algherese (705 Atp) perde 7-6(3), 4-6, 7-6(4) in 2h47' la semifinale del Roland Garros junior contro il 17enne polacco Tomasz Berkieta (34 Itf e 1191 Atp).

Match in equilibrio, come evidenzia il risultato, che lascia tanti rimpianti per Lollo, che ha conquistato complessivamente più punti (123-121) e che, soprattutto, non ha concretizzato tre match point sul 6-5 nel set decisivo e il suo avversario al servizio. Un avversario che ha forzato più dell'algherese proprio in battuta (con sei ace ricavati, ma anche undici doppi falli commessi), contro un ace e sette doppi falli per l'algherese (l'ultimo, ha dato il match point a Berkieta). Carboni ha sofferto nel far partire gli scambi, mentre è stato decisamente più a suo agio rispetto al suo avversario quando gli scambi si allungavano. E' dal 1994 (con Giorgio Galimberti), che l'Italia non riesce a portare un suo rappresentante a disputare la finale a Parigi.

In finale Berkieta affronterà lo statunitense Kaylan Bigun (972 Atp), numero 6 del mondo junior e 5 del tabellone, vincitore del Trofeo Bonfiglio a Milano, che ha battuto nella sfida tra diciottenni mancini l'austriaco Joel Schwaerzler (387 Atp e 2 Itf) per 2-6, 6-3, 6-4 in 1h43. Schwaerzler che, in coppia con il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, sarà avversario di Federico Cinà e del giapponese Rei Sakamoto nella finale di doppio.



