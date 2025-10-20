Jumping Tour, cast e montepremi stellari 

Ottobre: tempo di Sardegna Jumping Tour. Puntuale, per l'unidicesima edizione, torna la manifestazione equestre principe del calendario agonistico sardo. Da domani a domenica, i campi di gara di Tanca Regia (Abbasanta), ospiteranno ben 260 cavalli impegnati tra il concorso ippico A-6 stelle, dotato di un montepremi di 93.500 euro, le finali del Trofeo ASVI riservato ai cavalli di 4, 5, 6 e 7 anni e, come novità di quest'anno, la vetrina d'elite con i migliori puledri di 2 e di 3 anni nati in Sardegna che si esibiranno in prove morfo-attitudinali e (solo i 3 anni) di salto. Un ricco programma allestito dall'Asvi, l'agenzia regionale per lo sviluppo e valorizzazione ippica, in collaborazione con la Regione Sardegna e con l'Anacaad (l'associazione nazionale del cavallo anglo arabo e derivati).

Il clou è il concorso “A-6 stelle” con alcuni fra i migliori cavalieri nazionali, come il tre volte campione italiano Emilio Bicocchi (secondo nel 2025), i Chimirri (papà Bruno e sua fiflia Elisa), già protagonisti delle passate edizioni, i fratelli Lorenzo e Francesco Correddu, sempre ai vertici delle prove nazionali. Non mancheranno il campione sardo Gianleonardo Murruzzu, Antonio Meloni, Giovanni Carboni e Andrea Guspini. Il cavaliere di Macomer, assitente capo della polizia penitenziaria, ha chiuso 4° due giorni fa a San Giovanni in Marignano i campionati italiani giovani cavalli, in sella alla 7 anni Clizia de sa Pittada.

Intanto domenica, si è chiuso ad Arborea il Sardegna Equitation Festival, organizzato dall'Equicenter Ala Birdi, che ha richiamato numerosi ragazzi per i Pony Games.

