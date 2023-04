Julia, gli ultimi messaggi scambiati con un ragazzo Il telefono sotto esame 

Novara . Lo choc e la commozione in Italia, tra le compagne di squadra e gli amici, lo strazio a Istanbul, dove la mamma Elizabeth e la zia di Julia Ituma hanno dovuto sottoporsi alle penose pratiche per riavere al più presto la salma della giovane pallavolista morta giovedì per una caduta dal sesto piano dell'hotel sul Bosforo dove alloggiava con la sua squadra. Una tragedia che purtroppo con sempre maggior nettezza sembra l'esito di un gesto volontario.

Le compagne

L'Igor Volley Novara smentisce categoricamente che la giovane abbia scritto «arrivederci» nel gruppo WhatsApp della squadra poco prima della morte, come riportato dai media turchi. Le compagne affermano di non riuscire a farsi una ragione dell'accaduto: «Nulla ha mai anche solo lasciato presagire che una cosa del genere potesse accadere, saremmo intervenute». C'è il rimorso per non aver capito e l'enorme rammarico per la scelta di Julia di «non condividere con noi il suo dolore». Al centro dell'attenzione c'è il telefono cellulare che Julia ha usato a lungo nelle ultime ore prima della morte, con le ultime conversazioni via voce o in chat tra la pallavolista e altre persone, tra cui un ragazzo. Lo smartphone è stato subito preso in esame dagli investigatori turchi che stanno conducendo le indagini. Bisognerà invece attendere almeno alcuni giorni per avere gli esiti dell'autopsia, che è stata eseguita ieri presso l'istituto di medicina legale di Istanbul.

La medaglia dedicata

Tempi compatibili anche con la necessità che i risultati siano tradotti in italiano. La famiglia e la società attendono il rientro della salma, che dovrebbe avvenire a breve, probabilmente già oggi, per definire le esequie. Una dedica commossa alla 18enne è arrivata dalla Turchia, dall'azzurra Alice D'Amato che ha conquistato il bronzo conquistato ai Campionati d'Europa di ginnastica artistica. «La medaglia è anche per Julia Ituma, che era venuta in Turchia come me per un sogno sportivo e purtroppo non c'è più».