Judo, gli atleti di Davide Scudu incantano La Maddalena 

Nove atleti della Yaoki dojo judo Villagrande hanno riscosso sucesso domenica scorsa a La Maddalena nel torneo di Judo garibaldino. Gli atleti guidati dal maestro Davide Scudu hanno portato a casa ben 8 podi.

Nella categoria esordienti: 1°classificata Martina Mereu e 2°Matilde Rubiu.Per la categoria maschile esordienti due secondi posti per Cristian Conigiu e Mattia Rubiu e un terzo posto per Simone Cruccas. Nella categoria ragazzi bronzo Milena Mereumentre tra i fanciulli Ludovica Secci ha vinto precedendo Manuela Mereu (seconda). Sfortunato Alessio Cruccas che si ritira in finale a causa di un infortunio. Soddisfatto il maestro Davide Scudu.

RIPRODUZIONE RISERVATA