Judo e boxe perdono i big giuffrida e mouhiidine 

PARIGI. Due sport di combattimento accomunati da un sentimento di amarezza, impotenza, delusione e rabbia. Pugilato e judo perdono due potenziali medaglie (magari d’oro) e recriminano contro gli arbitri che, come spesso il passato ci ha insegnato, hanno falsato il verdetto del campo.

Pugilato

Sul ring l’Italia ha visto ieri la sconfitta di Giordana Sorrentino nei 50 kg (4-1 dalla kazaka Nazym Kyzaibay) ma soprattutto quella del peso massimo (92 kg) Aziz Abbes Mouhiidine contro l'uzbeko Lazizbek Mullojonov sempre per 4-1. Colpito da una testata e ferito all’occhio dal rivale, l’azzurro ha subito nel primo round ma ha dominato gli altri due. Al verdetto, perfino l’avversario era incredulo. Un esito che ha fatto infuriare il presidente della Fpi Flavio D'Ambrosi, che è un ex arbitro e che si è sfogato contro i giudici: «Vergognatevi. Ancora una volta l'Italia è scippata. Pensavamo che il Cio (che gestisce direttamente il torneo di boxe ndr ) tutelasse i pugili e evitasse le nefandezze del passato. Niente, siamo alle solite. L'incontro dominato da Abbes e perso con un verdetto sciagurato dimostra che niente è cambiato. Ciò mi induce a fare serie riflessioni sulla mia ulteriore permanenza in questo mondo che ho amato e amo».

Judo

Sul tatami del judo, che aveva visto la sconfitta nella categoria -66kg di Matteo Piras negli ottavi per mano del serbo Buncic, ancora più amaro è stato l’epilogo dell’avventura della judoka Odette Giuffrida, argento a Rio de Janeiro e bronzo a Tokyo nei 52 kg. Dopo aver battuto l'americana Delgado, e, nei quarti di finale l'ungherese Keka Puppin semifinale ha trovato la kosovara Distria Krasniqi. La sfida è stata decisa da una sanzione comminata a entrambe durante il “golden score”. Per l'azzurra, però, era la terza ed è stata fatale. La judoka romana ha perso la concentrazione e con quella la finale per il bronzo con la brasiliana Pimenta. A bruciare è la decisione della rumena Rou Babiuc (che poi ha arbitrato la finalina). «L'arbitraggio? Anche nella finale l'ultimo shido era dubbio. Con questo arbitro un giorno prenderò un caffè e le chiederò che problemi ha con me. Va avanti da tanto. Quando vedo che sale lei, già so che devo fare qualcosa in più di quello che basterebbe. Non ha molta simpatia per me», si è sfogata Giuffrida, a caldo.

