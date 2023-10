Jude Bellingham è la certezza del ct Southgate  

Londra. Nonostante due risultati (su tre) utili per prenotare il primo posto del girone, l’Inghilterra attende l’Italia per la sfida di domani a Wembley come un cantiere aperto, con il Ct Gareth Southgate alle prese con qualche dubbio di formazione. Quasi un paradosso per una squadra che finora, nelle gare di qualificazioni a Euro 2024, non ha sbagliato nulla, o quasi. Solida in difesa e prolifica in attacco, 16 reti, dietro solo a Portogallo e Svizzera, che però hanno giocato rispettivamente due e una partita in più.

L’amichevole di venerdì contro l’Australia, vinta di misura, non ha fornito indicazioni utili in tal senso, anche per via della scelta di Southgate di schierare tutte le seconde linee. Risiedono principalmente a centrocampo le scelte da compiere, proprio il reparto che, almeno sulla carta, vanta il giocatore più forte di questa nazionale, Jude Bellingham. Ormai assurto allo status di fuoriclasse del firmamento internazionale, in meno di due mesi l’ex centrocampista del Birmingham City, ha conquistato la Spagna, grazie al suo strepitoso avvio di stagione con il Real Madrid. Otto gol in altrettante partite con le merengues, che hanno spinto la stampa spagnola non solo a ingombranti paragoni, ma anche a studiarne ogni singolo aspetto del gioco. Finendo così per metterne in evidenzia anche le peculiarità irrilevanti, come il fatto che - al pari di altri super campioni, seppur di altre discipline, come Michael Jordan o Pete Sampras - Bellingham gioca con la bocca aperta e la lingua fuori. Sotto la guida di Ancelotti il ventenne sta facendo bene e a Madrid sono tutti pazzi per lui.

Al suo fianco, contro gli Azzurri così come in Germania la prossima estate, ci sarà Declan Rice, che dopo il trasferimento record dell’estate dal West Ham all’Arsenal, si sta brillantemente confermando anche all’Emirates stadium. Resta così una sola maglia disponibile, per completare il centrocampo. Il favorito da Southgate, Mason Mount, questo giro non è stato convocato, scontando il suo pessimo inizio di stagione. Così l’ultimo nome emerso è quello di Trent Alexander-Arnold che nel Liverpool gioca da terzino, ma che Southgate pare intenzionato a spostare qualche metro più avanti. In attacco, viceversa, è la certezza Harry Kane, non solo il miglior marcatore di sempre della nazionale inglese, ma anche capace di dimostrare le sue qualità in Bundesliga, dove è andato a segno già sette volte.

