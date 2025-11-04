VaiOnline
Siniscola.
04 novembre 2025 alle 01:21

Juanne, soldato antifascista nel libro di Lucia Becchere 

Sabato prossimo, nella sala consiliare del Comune di Siniscola, sarà presentato il libro di Lucia Becchere “Juanne. Storia di un soldato e di una famiglia”. L’ultima fatica dell’autrice siniscolese riporta alla memoria la vicenda di Giovanni Battista Foddai, uno dei 612mila Internati militari italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò soffrendo fame, torture e privazioni nei campi di concentramento tedeschi. L’appuntamento a cui prendono parte il sindaco Gian Luigi Farris, il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini, l’assessora Paola Fadda, Antonio Murru e Simonetta Bellu è fissato per le 17.

