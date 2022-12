Jtf, un’opportunità da non perdere 

Un’opportunità per il Sulcis Iglesiente, un treno da non perdere per tamponare gli effetti della transizione energetica e della decarbonizzazione.

L’attesa

Il sì della Commissione europea al Programma nazionale presentato dall’Italia per il Just Transition Fund apre le porte ad una nuova fase: individuare i progetti da sviluppare per accompagnare nella transizione energetica uno dei territori più poveri d’Italia, ad altissimo rischio di spopolamento e con un indice di emigrazione spaventoso. Non si conoscono i dettagli del Programma nazionale ma, stando alle Valutazione strategica pubblicata qualche mese fa del miliardo e 200 milioni previsti tra Taranto e Sulcis, nell’Isola dovrebbero arrivare circa 367 milioni tra diversificazione del sistema produttivo, ricerca, bonifiche, rinnovabili e formazione. «L’approvazione da parte della Commissione è indubbiamente una buona notizia per noi - commenta Francesco Lippi, amministratore della Carbosulcis, miniera di carbone in dismissione - questo strumento è uno dei punti cardine del possibile piano di riconversione della Carbosulcis, garantirebbe una svolta per la nuova strada che vorremmo percorrere».

I Comuni

Nella fase di raccolta e presentazione delle schede, oltre ai privati e alle associazioni, hanno partecipato anche gli enti, tra cui i Comuni. «Il via libera al Jtf è un passo importante - dice Mauro Usai, sindaco di Iglesias - auspichiamo che i Comuni abbiano un ruolo attivo, in quanto deputati alle bonifiche e direttamente interessati ai progetti per la riconversione. Noi, ad esempio, abbiamo presentato diverse schede tra cui quella per la bonifica del Rio San Giorgio, da circa 20 milioni: ci permetterebbe di completare il quadro finanziario dell’opera». Per la realizzazione del piano nazionale, la Regione ha la delega come “organismo intermedio”. «È un’opportunità importante per il nostro territorio - dice Michele Ennas, consigliere iglesiente della Lega - ora si tratta di sviluppare i progetti, in condivisione con tutti gli attori del territorio, in base alle linee strategiche individuate dal piano. Chiederò la convocazione dei funzionari del Centro di Programmazione regionale in Commissione per comprendere la tempistica».