«Jtf, non commettiamo gli errori del piano Sulcis» 

«Facciamo attenzione, c’è il rischio che con il Just Transition Fund vada a finire come per il piano Sulcis e che si compromettano risorse imprescindibili. Ho partecipato già a tante riunioni ma ogni volta sembra che si riparta da zero. Serve concretezza». Il sindaco di Sant’Anna Arresi Paolo Dessì non è l’unico tra i colleghi a sollecitare maggior pragmatismo nella riunione tra sindaci del Sulcis iglesiente (17 su 23 i Comuni rappresentati) convocata ieri a Musei per fare il punto su idee e progetti da finanziare con il Just Transition Fund (Jtf), lo strumento finanziario atto a sostenere i territori in crisi che devono affrontare gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica.

Il piano

Si tratta di un programma nazionale unicamente destinato alla provincia di Taranto e al Sulcis Iglesiente, territorio, quest’ultimo, per il quale sono in ballo 375 milioni di euro. «Si riparta dalla progettazione di base già individuata con il Piano Sulcis - prosegue Paolo Dessì - e ci si accordi affinché i progetti vengano finanziati». Nell’incontro promosso dall’Unione dei comuni Metalla e il Mare e dalla Confapi (l’associazione di categoria che sostiene le piccole e medie imprese) ribadiscono la necessità di pragmatismo anche il vice sindaco di Carbonia Michele Stivaletta («Noto poca concretezza e le scadenze sono molto vicine») e altri colleghi in vista del 13 novembre, data in cui Iglesias ospiterà la riunione tra le autorità del Jtf e il Comitato di sorveglianza del programma (formato dai Comuni di Iglesias, Carbonia, Portoscuso, Nuxis e Gonnesa) per vigilare sull’attuazione del piano. «Andiamoci tutti con progetti condivisi», è l’invito del sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri.

I problemi

Tante anche le lacune di infrastrutture lamentate da molti sindaci (da Ignazio Atzori per Portoscuso in particolare) e varie le richieste avanzate come quella della sindaca di Villamassargia Debora Porrà che ha chiesto di inserire anche il sito di Orbai nelle bonifiche avendo avuto difficoltà e ritardi nella progettazione. Il collega Massimo Impera di Santadi ha lamentato, «in un Comune che produce tanto olio, l’assenza di aziende che imbottiglino e commercializzino il prodotto». Mauro Usai, sindaco di Iglesias, ha ricordato la divisione dei fondi del Jtf con 178 milioni per le pubbliche amministrazioni (145 milioni solo per le bonifiche ambientali), 130 per le piccole e medie imprese e 34 per il terzo settore. «Non si sprechino - dice - con spacchettamenti e divisioni varie, mettiamo tutto assieme decidendo settore per settore: per le bonifiche occorre una gara unica europea e si facciano affidamenti diretti a sportello per i comuni che progettano». Secondo Alessio Lampis, presidente di Confapi Sud - Sardegna, «la progettazione di partenza è comunque già consistente». «Individuiamo i capitoli da spesa da tagliare e definiamo il resto facendo il punto in un prossimo incontro», ha proposto il sindaco di Musei Sasha Sais. Se ne riparlerà il 5 novembre nuovamente a Musei.

