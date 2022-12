“Joy To the World” Il cd di Natale de L’Unione Sarda 

Musica nera, musica che fa cantare l’anima, scuote, coinvolge, fa ballare. La vibrazione è quella del Black Soul Gospel Choir di Cagliari e le loro voci risuoneranno forte questa volta per augurarvi un felice Natale nel cd “Joy To the World”, in edicola domenica insieme a L’Unione Sarda al costo di 8,50 più il prezzo del quotidiano: 16 grandi canzoni per una buona causa: i proventi degli artisti, infatti, come tutti quelli raccolti con l’attività del coro Black Soul, andranno devoluti in beneficenza al progetto “Sulla rotta per Ihanga”, curato dal Coro Giovani Santa Rita di Torino e attivo, anche quest’anno, con diverse campagne di solidarietà in Brasile, Kenya, Tanzania (www.sullarotta.com).

Progetto speranza

Un legame, quello tra il coro Black Soul di Cagliari e il Coro Giovani Santa Rita di Torino diretto da Massimo Versaci - che dirige anche il Grande Coro Hope, iniziativa diocesana in sinergia con l’associazione Hope, che cura per la Chiesa italiana dagli anni ‘90 diversi incontri giovanili con il Santo Padre - cementatosi proprio grazie alla musica e all’amicizia e rappresentato da uno dei 16 brani inclusi in questo cd di Natale: “Tu sei madre”. Scritto dal direttore del Black Soul Gospel Choir Francesco Mocci e sua moglie Maria Enrica Porcu, cagliaritani e pluridiplomati alla Hope Music School, con Marco Brusati e Massimo Versaci, direttore e vicedirettore di Hope, arrangiato da Danilo Ballo, docente nella struttura formativa Hope e orchestratore di nomi come Alejandro Sanz, i Pooh e cantato dalle voci del Black Soul Gospel Choir, il brano è stato l’inno ufficiale dei giovani per la visita del settembre 2008 di Papa Benedetto XVI in Sardegna.

Il disco

Sarà l’unico pezzo originale e in italiano all’interno di un album, che ci porterà nel cuore della grande musica Gospel, con una scaletta di classici del Natale riarrangiati per l’occasione: dalla traccia che intitola il disco a “I Got Shoes”, “Ready For a Miracle”, “Joy”, “Oh Holy Night”, “Put Your Hands Together” e “Listen to me Jesus”. E ci sarà anche “I Will Follow Him” dalla colonna sonora di “Sister Act”, un tuffo nel passato per il coro Black Soul, che proprio dal famoso film con l’irresistibile Whoopi Goldberg nei panni di Suor Maria Claretta, nel lontano ’98, trasse spunto e materiale per il suo primo concerto.