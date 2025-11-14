Jovanotti, il ritorno è... pop! 7 agosto: l’Arca di Lorè pronta ad approdare a Olbia 

È pronto per un nuovo viaggio Jovanotti, un vagabondaggio dei suoi, intenso e imprevedibile, che, tra nuova musica e mille avventure, il 7 agosto, lo condurrà all’Arena Sound Park di Olbia, per la prima tappa italiana de “L’Arca di Lorè - Jova Summer Party”. L’evento, che porterà musica e bellezza in luoghi inediti, non sarà solo un concerto, ma un prototipo di festa sui prati con dj e artisti del mondo. Un’occasione per rinsaldare il rapporto del Jova con Olbia e la Sardegna, dopo il Jova Beach Party del 2019, e che porterà la festa nel parco del fiume Padrongianus, trasformandolo in una grande platea pensata per accogliere migliaia di persone. La prevendita riservata ai clienti Banca Ifis e Illimity è aperta fino alle 15 di domani, quando aprirà la vendita generale su Ticketone e Ticketmaster.

Party e rivoluzione

«Eravamo come sempre alla fine dei tempi», ha esordito citando Borges il Jova, ieri, in conferenza stampa a Roma, la sua città. «Per me è uno stato d’animo, ogni volta che mi chiedono come sto, rispondo che siamo sempre alla fine del mondo e all'inizio di qualcosa di nuovo». Sessant’anni anni a settembre e un’insaziabile voglia di esplorare il mondo, dopo i 600 mila del PalaJova 2025, Lorenzo stravolge di nuovo il concetto di tournée, per ricordare, che, anche in tempi complessi, la musica e l’allegria possono essere un atto rivoluzionario. «Intorno a noi c'è un senso di catastrofe incombente, tacito sconforto, paura. Siamo dentro una nuvola che chiamo il marketing della depressione, fatta di ansia, incomprensione, polarizzazione, estremismi, la Santa Inquisizione dei social», ha continuato. «Il mio carattere mi porta a reagire, aprendo le porte, andando a scoprire il mondo con speranza e gioia, cercando di partorire il nuovo».

Mappamondo

C’è tutto il senso dell’essere artista nelle parole del Jova, nella consapevolezza di poter essere un propulsore di euforia e speranza. “Siate testimoni di speranza” «ha detto Papa Francesco, prima di lasciarci. Sì, la speranza è una grazia, ma si nutre di contatto, viaggio, conoscenza, musiche». Più o meno, la ricetta con cui, nel buio del percorso di recupero dal grave incidente in bici del 2023, ha ritrovato la scintilla per tornare in sella e una band, che ha definito «la mia migliore di sempre», compagni di viaggio sull’Arca di Lorè. «Avevo in mente come massimo simbolo di redenzione pop, un archetipo, un concetto. L’Arca l’ho scelta non per capire cosa salvare dei miei 60 anni, non sono così presuntuoso, ma cosa portare nel futuro e lo faremo insieme, perché c’è posto per tutti sull’Arca di Lorè».

Muoviti, muoviti

E, indovinate, cosa non lascerebbe mai a terra il Jova? Il ritmo! Quel battito primordiale da condividere fino alla fine del mondo: «Suoneremo ovunque saremo accolti e anche dove non mi conoscono, per inseguire la prima “voltità” e perché i confini sono solo nella testa». Congo, Australia, forse Marocco, Niger e chissà! Poi, di nuovo in Europa e in Italia, in tour in bici per il Sud della Penisola, su, fino a Roma e al Circo Massimo, dove, il 12 settembre, chiuderà il tour. Un percorso che ricorda i tempi del Cantagiro e che oltre a sensibilizzare le amministrazioni locali sullo sviluppo di piste ciclabili, renderà ogni tappa nei paesi che attraverserà una piccola epifania on the road.

New York, New York

Tutto questo, sull’onda di “Niuiorcherubini”, il nuovo album, in uscita giovedì. Tredici tracce, nate un po’ per caso, a New York, dove il Jova era arrivato per incidere un pezzo di salsa, salvo accorgersi, al terzo giorno di jam, di avere per le mani un album: «È molto funk… non aspettatevi un disco da cantautore. È un disco fuori dal tempo e per me sarà un grande successo anche se lo ascolteranno in cinque».

