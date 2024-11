Jovanotti e Soldini a Lo Specchio 

«Sono molto contento di essere qui con voi e mi piacerebbe sapere come state, anzi sapere come sta ciascuna di voi, come vi sentite, visto che molte storie di vita si assomigliano ma poi ognuno ha il suo mondo, i suoi passi, il suo percorso assolutamente unico». Sono le parole con cui ieri Jovanotti si è presentato agli ospiti della comunità “Lo Specchio” di Domusnovas, un centro di eccellenza nazionale nella cura dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione che ieri hanno iniziato la giornata con una gigantesca emozione fatta di parole e musica.

Il blitz musicale

Complice il padre di una delle ragazze che sta facendo un percorso nel centro, amico del velista Giovanni Soldini presente durante la visita a sorpresa, il cantante (accompagnato anche dalla figlia Teresa) si è materializzato agli occhi di un pubblico entusiasta. L’insolito duo è stato prima accolto dalla presidente della cooperativa sociale Casa Emmaus (di cui Lo Specchio è un fiore all’occhiello), Giovanna Grillo, dal direttore sanitario della struttura, Pablo Belfiori, e dal coordinatore della comunità Claudio Onnis e poi è iniziato una sorta di incontro dibattito musicale durante il quale Jovanotti è entrato subito in sintonia con le ragazze, esattamente come accade durante i suoi concerti: «Mi piacerebbe conoscere ogni singola vostra storia – ha detto prima di intonare la sua “I love you baby” – io ho sempre usato la musica per capire come mi sentissi, per capire chi fossi». Uno scambio continuo di parole e racconti di vita scanditi dalle note dei brani più noti dell’artista che ha spiegato la sua «emozione nel vedere nascere una canzone, vederle prendere forma e trasformarsi in un successo cantato dal pubblico sul palco». Un’emozione simile a quella che ciascuno deve provare quando lavora su se stesso, come avviene nel centro “Lo Specchio Dan” e riesce a raggiungere, seppur con fatica e sacrifici, l’obiettivo che si è posto. Un concetto che ha ribadito anche Giovanni Soldini dopo aver raccontato la sua storia e i momenti difficili affrontati nella vita: «Credo – ha detto – che sia la cosa più importante fare qualcosa per se stessi e non farlo soltanto per far felice chi ci sta vicino».

Il centro

Jovanotti e Giovanni Soldini, prima di lasciare Lo Specchio ( e fare un mini-tour dell’Iglesiente), si sono intrattenuti con gli psichiatri e gli operatori del Centro di cui hanno voluto conoscere la particolarità e i percorsi affrontati da chi decide di chiedere aiuto per affrontare la bulimia o l’anoressia. Un problema che in Italia riguarda milioni di persone e di cui, come hanno spiegato gli esperti, dall’insorgenza della pandemia Covid in poi, in tutta l’Italia è stato registrato un aumento pari al 35-40 per cento, con un preoccupante allargamento della fascia d’età dei pazienti che soffrono dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Quella di Domusnovas è l’unica struttura residenziale e semiresidenziale in Sardegna per la cura di questi disturbi. Ci lavora un’equipe di 20 professionisti e conta 40 posti letto a cui si arriva contattando i centri di salute mentale o gli ambulatori accreditati. Molti posti sono occupati da giovani giunte da fuori Sardegna visto che a livello nazionale, tema spesso rimarcato dagli esperti, c’è un’enorme lacuna di servizi di questo tipo.

