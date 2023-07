Jovanotti cade dalla bici a Santo Domingo 

«Mi sono rotto sicuro una clavicola e anche il bacino». Incidente in bicicletta per Lorenzo Jovanotti. «La frattura sulla clavicola è scomposta. Mi sono rotto il femore in tre punti. Un male assurdo. Fa un male bestiale: è un'operazione piuttosto complessa, perché sì, mi devono operare, ma si recupera. Ci vorrà un po’ di tempo ma sono vivo e sto bene».

Brutta disavventura per il cantante mentre era in vacanza a Santo Domingo. Lo ha raccontato lo stesso divo in alcuni video su TikTok nei quali ha spiegato di essersi rotto clavicola e femore in vari punti e di doversi sottoporre a operazione. «Il mio medico in Romagna, Fabrizio Borra, ha visto le lastre», ha spiegato il cantante dal letto di ospedale. «Mi devono mettere un chiodo di titanio».

Jovanotti, appassionato cicloturista, ha raccontato che stava facendo «un giro bellissimo, posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero», ma non ha visto un dissuasore di velocità ed è finito a terra. Subito dopo il primo video con i soccorsi dell'ambulanza. «Devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti». Quindi, riferendosi alle sue condizioni fisiche e sorridendo dal letto d’ospedale, ha concluso: «Dai c'è di peggio, sono a posto».

