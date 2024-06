Jorge Bergoglio e le due differenti idee di pace 

Bari. L’obiettivo finale è la pace in Ucraina. Per tutti. Ma le strade per arrivarci possono essere diverse, così come l’idea complessiva del mondo e la visione della convivenza tra i popoli. L’arrivo del Papa al G7 di Borgo Egnazia ha posto il tema della fine della guerra in Ucraina e due approcci molto differenti, ma che alla fine, potrebbero anche rivelarsi complementari. Bergoglio è l’uomo della pace e della fratellanza, del dialogo ad ogni costo, del no alle armi e alla guerra senza se e senza ma. È il Papa che ha mandato Matteo Zuppi fino a Mosca in un tentativo, quasi disperato, di far ragionare gli uomini del Cremlino a cui non credeva neanche Zelensky.

E tutti ricordano il grido di Francesco durante il collegamento alla Clinton Global Initiative lo scorso settembre. «È tempo di trovare il cambiamento della pace, il cambiamento della fratellanza. È ora che le armi cessino. Che si torni al dialogo, alla diplomazia: no alla guerra. No alla guerra». Ieri, nel giorno in cui Putin ha proposto uno pseudo piano di pace, subito rispedito al mittente da Zelensky, il G7 ha promesso di «sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario». Giovedì Biden ha firmato un accordo decennale sulla sicurezza con Zelensky e i sette Grandi hanno raggiunto un accordo, senza precedenti, per usare i profitti degli asset russi congelati per dare all'Ucraina altri 50 miliardi di aiuti. Gli aiuti militari occidentali a Kiev andranno avanti nel lungo periodo. Il Papa ha chiesto ai Grandi della Terra «una buona politica per la pace». E ha scandito le parole, chiedendo: «Può funzionare il mondo senza politica? Può trovare una via efficace verso la fraternità universale e la pace sociale senza una buona politica? La risposta è: no!».

RIPRODUZIONE RISERVATA