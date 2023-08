Jordan, un cane speciale e senza casa 

La storia di Jordan (in alto a destra) è quella di un cane buono e sfortunato che più di una volta è stato vicino a trovare una famiglia senza riuscirci mai. Jordan ha sette anni e ha un carattere abbastanza diffidente ma molto dolce, ama essere coccolato e restituisce tutto l’affetto che riceve, ma solo quando capisce di potersi fidare davvero. Può essere adottato solo in Sardegna e per avere tutte le informazioni si può contattare il 3484494904. Nella foto accanto (in alto a sinistra) c’è Sorry, una meticcia di un anno che ha trascorso quasi tutta l’esistenza in un canile. Sorry, però, è ancora molto giovane e potrebbe davvero iniziare una vita nuova se solo qualcuno la prendesse con sé. Per conoscerla c’è il numero 3298277492.

Gattino

In basso a sinistra c’è, invece, un micetto di soli 45 giorni che è stato salvato dalla strada: per adottarlo scrivere o chiamare il numero 3480941632.

Smarrita

Ricerche in corso per ritrovare Asia, la cagnolina nella foto in basso a destra, che è stata smarrita a Sinnai il 13 agosto. È una splendida meticcia color miele di taglia media, microchippata. Chi avesse informazioni può contattare il 3428699003.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

RIPRODUZIONE RISERVATA