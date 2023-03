Jordan, Robin, Dado e i tre cuccioli 

Robin (foto in basso a destra) ha tre mesi, ed è una coccolona. È stata salvata da un gruppo di volontari e accolta provvisoriamente. Ora cerca una casa amorevole almeno quanto lei. Viene affidata con protocollo sanitario e microchip ma viene richiesta la sterilizzazione obbligatoria. Per informazioni 393/9805500.

Lo chiamano “Jordan il bello”. E in effetti questo setter inglese (foto in alto a sinistra) color bianco e miele bello lo è davvero. Ed è anche docile e affettuoso, perfetto come cane da compagnia.

È ora che qualcuno lo adotti. Chi fosse interessato può contattare il rifugio “Crocchetta” al numero 348/4494904.

Robin

Robin (foto in basso a destra) ha tre mesi, ed è una coccolona. È stata salvata da un gruppo di volontari e accolta provvisoriamente. Ora cerca una casa amorevole almeno quanto lei. Viene affidata con protocollo sanitario e microchip ma viene richiesta la sterilizzazione obbligatoria. Per informazioni 393/9805500.

Tre cuccioli da salvare

Le tre cucciole che vedete nella foto in alto a destra sono state ribattezzate “Le guerriere” perché hanno iniziato molto presto a combattere per la vita e a conoscere la sofferenza. Per questo chi deciderà di occuparsene non solo avrà fatto un’opera buona ma si garantirà affetto e riconoscenza per tutta la vita. Per informazioni 348/6995817 (Caterina).

Il gatto Dado

Dado (foto in basso a sinistra) è meraviglioso, amorevole, speciale. Ma soprattutto ha bisogno di una famiglia. Si trova alla Casa di Bingo, a Capoterra. Informazioni per l’adozione al numero 347/8121550.

