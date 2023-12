Jonathan Rubino vince all’esordio tra i pro 

Il risultato della prima volta ha superato (forse) persino le attese: Jonathan Rubino trionfa all’esordio da professionista. E che vittoria. Sul ring allestito al palasport di Serdiana il cagliaritano allenato da Franco Lilliu (King George) ha sconfitto nel weekend per cappaò l’esperto piemontese Wilfried Kouassi Tia. Un match subito in discesa perché il cagliaritano si è messo al centro del ring e con il jab sinistro ha impedito all'avversario di trovare la misura, nonostante un piccolo lampo del piemontese, e ha infilato la guardia fino a trovare già nella prima ripresa il colpo del k.o. «Rubino è il futuro della boxe in Sardegna», dice Luciano Abis, che ha organizzato l’incontro. E se lo dice lui c’è da crederci. «È veloce, è potente, è ha una boxe molto intelligente. Lo vedremo sicuramente protagonista», aggiunge. Vince prima del limite anche Claudiu Sorin Lacatus (Corner Gym di Oristano) contro Mario Giovanni Zolli. La serata, organizzata dalla Bazooka Events, dal titolo “Boxando si cresce”, il progetto di Luciano Abis contro il bullismo, ha visto sul ring anche sedici tra i migliori dilettanti sardi.

Da Serdiana a Lagoa (Portogallo) altre buone notizie per la boxe sarda: in Portogallo infatti Federico Serra (piuma) ha conquistato l’oro all’Algarve cup. A Chianciano, invece, dove fino a domenica si disputano i campionati italiani Elite esordio vincente nei 57 kg di Mattia Ferinu. ( ma.mad. )

