Jolly Nero, tutti assolti in appello: l’ira dei parenti  

Genova. Nessuna responsabilità per i costruttori e i progettisti della Torre Piloti del porto di Genova, abbattuta il 6 maggio 2013 dopo l’urto della nave Jolly Nero, degli armatori Messina, e per i datori di lavori dei nove ragazzi morti sepolti dalle macerie. I giudici di appello hanno ribaltato la sentenza di primo grado e assolto tutti gli imputati nel filone che indagava sulla realizzazione e la collocazione della struttura.

Tra gli assolti l’ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di porto di Genova ed ex comandante generale della Capitaneria che in primo grado era stato condannato a tre anni. La nuova sentenza ha fatto gridare all’ingiustizia Adele Chiello, madre di Giuseppe Tusa una delle vittime. «Bastardi e venduti - ha urlato in aula dopo la lettura del dispositivo -. Erano poveri lavoratori, uccisi mentre facevano il loro dovere, i superiori dovevano proteggerli. Si sono ammazzati da soli». Il collegio, presieduto dal giudice Vincenzo Papillo, ha assolto con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca aveva chiesto la diminuzione delle condanne di primo grado. Assolti anche Angelo Spaggiari, strutturista (1 anno e 6 mesi); l'ex tecnico del Consorzio autonomo del porto Paolo Grimaldi (2 anni) e Mario Como, strutturista (1 anno e 6 mesi). Assolti inoltre Giovanni Lettich, del Corpo piloti, e Fabio Capocaccia, che era commissario del Consorzio autonomo del Porto (due anni in primo grado). Le accuse erano di omicidio colposo e disastro colposo.

RIPRODUZIONE RISERVATA