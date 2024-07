Jokovic batte Nadal, Paolini vola agli ottavi 

Parigi. Jasmine Paolini continua a essere la racchetta azzurra più solida a Parigi. Ieri ha risolto un rebus non semplice nei sedicesimi del singolare femminile al Roland Garros, battendo la polacca Magda Linette, 41 Wta, reduce dal successo di Praga, per 6-4, 6-1. Poi si è ripetuta in doppio con sara Errani, liquidando (6-2, 6-3) la coppia neozelandese Routliffe-Sun. negli ottavi, match più complicato con le francesi Garcia-Parry. Niente da fare anche in coppia per Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti che, già fuori in singolare, sono state estromesse dal doppio: 6-1, 6-2 dalle spagnole Bucsa-Sorribes Tormo.

In campo maschile il match tie-break è stato fatale (come lo era stato per Simopne Bolelli e Andrea Vavassori) anche a Luciano Darderi e Lorenzo Musetti: 6-3, 6-7, 10-6 dai cileni Jarry e Tabilo. Il carrarino resta in corsa, unico azzurro, in singolare, dove sfiderà oggi l’argentino Mariano Navone, nella riedizione della finale persa a Cagliari. Si è illuso Vavassori, prima di cedere al n. 6 Casper Ruud: 4-6, 6-4, 6-3.

Ieri però è stata soprattutto la giornata di Novak Djokovic e Rafa Nadal, che si sono sfidati per la sessantesima volta nel secondo turno. Accede agli ottavi il serbo, che ha dominato per 6-1, 6-4, nonostante un passaggio a vuoto (da 4-0 a 4-4) nel secondo parziale. Uno spettacolo sublime che potremo rivedere ancora: lo spagnolo ha confermato che non intende ritirarsi.

