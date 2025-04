Joker e Gatsu sono i cosplayer più belli 

Un successo la prima volta dell’evento Popcorn, organizzato alla Corte del Sole da K-ble Jungle, con il supporto di Sardinia Meets Korea. Tantissime le persone tra i corridoi del centro commerciale, decorati con le opere di fumettisti sardi, tra cui Samuele Mameli, Luca Palmas, Luciana Maggioli, Emanuele Giuliani. Grandi emozioni per la gara di ballo in stile K-Pop, dove i migliori accederanno ai campionati italiani. E grande spettacolo anche all’evento cosplay di domenica dove i partecipanti hanno interpretato i personaggi preferiti: «Joker mi piace da impazzire», racconta Francesco Testa di Cagliari. Spettacolare il costume di Gatsu indossato da Antonio Oppo di Bonarcado, che gli è valso anche il premio per la migliore creazione fatta a mano e un biglietto per i campionati nazionali: «È il mio personaggio preferito». Migliore interpretazione a Cecilia Puddu, Zero dal videogioco Drakengard: «Recitare è ciò che amo di più». (g. l. p.)

