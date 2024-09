Jojo Mayer apre Forma e Poesia nel Jazz  

Ventisettesima edizione di Forma e Poesia nel Jazz ai nastri di partenza: da domani con con Jojo Mayer ritorna a Cagliari il festival organizzato dall’omonima cooperativa e diretto da Nicola Spiga.

Tra gli ospiti : Tullio De Piscopo, Fabrizio Bosso col quartetto, Mauro Ottolini e Vanessa Tagliabue Yorke, il trio di Alessandro Lanzoni con ospite Francesco Cafiso, i chitarristi Eleonora Strino e Antonio Floris coi rispettivi trii, lo special quartet di Luca Mannutza, Max Ionata, Fabio Zeppetella e il russo Sasha Mashin.

Si comincia, dunque, domani sera, con Jojo Mayer sul palco del Lazzaretto di Sant’Elia a partire dalle 21 per dare vita a un set in cui la performance umana e la potenza arcaica dei tamburi interagiscono in tempo reale con una tecnologia musicale generativa all'avanguardia: un duetto improvvisato tra una macchina che imita il comportamento umano e un essere umano che imita le idiosincrasie di una macchina. In “Me/Machine", questo il titolo, il batterista svizzero esplora nuove possibilità e narrazioni ritmiche, cercando una forma di coesistenza simbiotica tra performer e tecnologia digitale: un approccio artistico per affrontare un futuro sempre più imprevedibile e in rapido avvicinamento. Classe 1963, con un ampio bagaglio di esperienze come sideman e come leader del gruppo Nerve, Jojo Mayer ha trovato nella musica elettronica un'influenza centrale nel suo lavoro negli ultimi decenni, consacrandosi come uno dei grandi interpreti e innovatori dello strumento.

