Joint Stars, la Regione nel mirino 

Nelle ultime settimane il M5S ha assunto posizioni molto nette contro il riarmo. Al corteo antimilitarista di due giorni fa a Cagliari, l’hanno fatto notare in tanti: da una parte il pacifismo, dall’altra il sostegno al progetto “Joint Stars for Charity”, iniziativa benefica patrocinata dalla Regione Sardegna (e dal Comune di Cagliari) e collegata all’esercitazione Joint Stars 2025, il principale evento addestrativo nazionale, interforze, cross-domain e inter-agenzia della Difesa italiana, pianificato e guidato dal Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi). Cioè, la Regione guidata dalla pentastellata Alessandra Todde si lega in qualche modo a Joint Stars 2025. Non è un caso che il partito della presidente, il M5S, Sinistra futura e Avs abbiano firmato una nota congiunta in cui prendono le distanze «da azioni solidali realizzate in occasione delle esercitazioni interforze; l’Italia ripudia la guerra e ogni azione atta a giustificare e a rendere popolare e socialmente accettata la guerra è per noi da bandire».

L’assessore

Sembra però che l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi (entrato in Giunta in quota M5S) la pensi diversamente. «Le forze armate danno molto spesso esempi di sinergia», ha spiegato ai microfoni di Videolina in occasione dello screening di duecento bambini nella portaerei “Trieste” impiegata per la Joint Stars 2025, «questa è un’iniziativa che ha previsto lo screening per i bambini, ma c’è sempre una collaborazione costante tra forze armate e sistema sanitario».

I militari

Ieri il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, comandante del Covi, ha spiegato che «noi militari operiamo spesso in zone martoriate da conflitti, instabilità e insicurezza e i soggetti più vulnerabili, in queste situazioni, sono sempre i bambini. La nostra attenzione verso di loro non è un modo per ingraziarci una comunità o un territorio, non ne abbiamo bisogno e, in questo caso, non renderebbe merito alla Sardegna e al suo bellissimo popolo. I bambini sono il nostro presente e il nostro futuro e dobbiamo prendercene cura». Nella nota inviata dal Comando militare esercito Sardegna si racconta del concerto della Banda interforze che si è tenuto due giorni fa proprio sulla Nave Trieste con l’obiettivo concreto di sostenere l’acquisto di almeno due postazioni con respiratore per la terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale Arnas Brotzu. «Un risultato importante, raggiunto grazie alla generosità dei donatori, che ha consentito di superare i centodiecimila euro». «Alziamo la voce contro la schifezza inaudita dell’intesa Brotzu – ministero della Difesa in coincidenza dell’esercitazione Joint Stars», aveva detto Claudia Zuncheddu di Rete sarda Difesa della sanità pubblica prima del corteo di due giorni fa.

I partiti

Per Francesco Agus (Progressisti), «al di là dell’inopportunità dell’iniziativa, a essere inaccettabile è il fatto che si ricorra al contributo delle forze armate per garantire servizi che rientrano nei Lea, come gli screening, o per sopperire alla mancanza di una terapia intensiva pediatrica, bloccata da anni per l’inadempienza dell’azienda sanitaria. La sanità sarda costa 4 miliardi l’anno, è impensabile che con quella cifra non si riescano a garantire i servizi essenziali senza l’aiuto dei militari». Per il centrodestra parla Stefano Tunis (Sardegna al centro 20Venti): «Imbarazzo e sconcerto per una presidente (e una maggioranza) che non ha più una linea su nulla. La mattina frigna contro il riarmo e la sera benedice iniziative legate alla più importante esercitazione militare del Mediterraneo. Col favore delle tenebre cerca il flirt istituzionale sulle nomine ma poi anche lo spazio sulla stampa per attaccare il governo nazionale. Le loro posizioni cambiano ogni mezza giornata, i danni che stanno facendo dureranno anni». ( ro. mu. )

