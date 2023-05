Johnny Depp, il ritorno di una superstar: più uomo che re 

C'è chi uscendo dalla sala ha detto, con una certa cattiveria, di aver apprezzato maggiormente di questo “Jeanne du Barry” il palazzo di Versailles e i costumi. Un giudizio troppo severo verso questo film dedicato alla famosa preferita di Luigi XV, interpretato dalla stessa regista Maïwenn e con il valore aggiunto di un Johnny Depp che torna per la prima volta sullo schermo dopo il processo-show contro l'ex moglie Amber Heard. Si è aperto così, ieri a Cannes, il Festival del Cinema. Con Chiara Mastroianni a fare da madrina; con Tinto Brass in polemica per il montaggio che è stato fatto per il suo “Caligola”; con un tappeto rosso di divi da togliere il fiato. Al redivivo Johnny Depp, dunque, l’apertura.

Tra dramma, commedia e melò, il film racconta in fondo una storia d'amore e di passione dentro le ferree regole dell'etichetta regale che cadono una ad una. Da un lato una brillante cortigiana piena di brio e voglia di naturale trasgressione e, dall'altra, un taciturno e sornione re davvero di poche parole che preferisce comunicare con le sole espressioni del viso: «Ho preso ispirazione dalle star del cinema muto come Lon Chaney, Buster Keaton e Charlie Chaplin», dice l’americano. Ambientazione classica e recitazione moderna, “Jeanne du Barry” va a pescare nell'evidente protofemminismo della protagonista e certamente indugia in quella grandezza della Francia che sarà spazzata via da lì a poco dalla Rivoluzione. Nonostante le apparenze, tra re e favorita nasce davvero l'amore, almeno così ce lo racconta Maïwenn. Anzi, come sostiene la stessa regista, Jeanne du Barry fu la prima donna a guardare il sovrano come un uomo e non come il re di Francia. In questa volontà di mitigare il dramma, la regista omette nel finale di ricordare che la favorita fu ghigliottinata nel 1793 nell'attuale Piazza della Concordia. In quell'occasione, Madame du Barry, ci dicono gli storici, cercò di offrire tutti i suoi beni ai carnefici pur di salvarsi la vita, come le avevano fatto credere. La sentenza fu confermata.

