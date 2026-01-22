Johnny Depp il pirata 

“Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna” è il kolossal del 2003 diretto da Gore Verbinski, prodotto dalla Disney, con protagonista il super divo Johnny Depp.

Nel XVII secolo, nel Mar dei Caraibi, Jack Sparrow viene coinvolto in una lotta senza tregua dall'astuto capitano Barbossa che ruba la sua nave, assalta e saccheggia la città di Port Royal e rapisce Elizabeth, la bella figlia del governatore. Amico di infanzia della ragazza e segretamente innamorato di lei, Will Turner decide di allearsi con Jack per tentare di battere Barbossa. Nel cast anche Geoffrey Rush, Orlando Bloom e Keira Knightley.

