VaiOnline
Telecomando
23 gennaio 2026 alle 00:10

Johnny Depp il pirata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna” è il kolossal del 2003 diretto da Gore Verbinski, prodotto dalla Disney, con protagonista il super divo Johnny Depp.

Nel XVII secolo, nel Mar dei Caraibi, Jack Sparrow viene coinvolto in una lotta senza tregua dall'astuto capitano Barbossa che ruba la sua nave, assalta e saccheggia la città di Port Royal e rapisce Elizabeth, la bella figlia del governatore. Amico di infanzia della ragazza e segretamente innamorato di lei, Will Turner decide di allearsi con Jack per tentare di battere Barbossa. Nel cast anche Geoffrey Rush, Orlando Bloom e Keira Knightley.

Appuntamento oggi in prima serata su Italia 1.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia