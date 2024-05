Johannes, un simbolo ormai sbiadito 

Tutti al campo, gioca la Johannes! Ogni domenica era festa grande. Mezzo quartiere si riversava sugli spalti dello storico impianto di via Is Mirrionis. Un appuntamento attesissimo. Ad ogni gol dei padroni di casa le urla di gioia riecheggiavano fino a piazza d’Armi. Entusiasmo alle stelle tra nuvoloni di polvere. Partite di Prima Categoria, certo, ma tifo da Serie A. E chi non poteva permettersi i pochi euro del biglietto non rinunciava allo spettacolo: assisteva dalla collinetta che domina anche l’ospedale Santissima Trinità, oppure dal muro di cinta dell’attigua primaria Italo Stagno, seduto a cavalcioni per novanta minuti più recupero.

Abbandono

Bei tempi, non c’è che dire. Da quattro anni, però, le cose sono cambiate. L’attività è ferma dalla pandemia e il leggendario campetto sterrato che ha visto crescere campioni del calibro di Andrea Cossu e dei fratelli Mancosu versa in stato di abbandono. Le porte non ci sono più, l’erba cresce ad altezza d’uomo. Si capisce che un tempo c’era un rettangolo di gioco solo per la presenza delle due panchine in cemento. Ma ciò che colpisce è soprattutto il silenzio: dove prima si esultava a gran voce, oggi non vola più una mosca. Al massimo si ode il gracchiare delle cornacchie.

Il progetto

Ma cosa è successo? «Stiamo rinnovando le nostre strutture», spiega il presidente della Johannes, Corrado Scameroni, 59 anni, titolare di un’officina meccanica, «ma per una serie di intoppi i lavori non sono ancora stati ultimati, col risultato che il campo è inagibile. Non abbiamo più potuto iscrivere la prima squadra al campionato e anche la scuola calcio, fondata nel ’77 dal mitico Gianni Laconi, non è operativa. Ogni giorno ci sono genitori che mi fermano in strada per sapere quando riaprirà».

ll progetto prevede il restauro di tutto il centro sportivo e la realizzazione, per la prima volta, di un manto in erba sintetica per il campo di cacio a undici. Mentre nella parte alta l’obiettivo è realizzare due campi da padel, lo sport più in voga del momento. «I lavori sono tutt’ora in corso, anche se procedono un po’ a rilento», allarga le braccia il patron giallorosso, nato e cresciuto ad Is Mirrionis, «al momento si sta intervenendo nella zona degli spogliatoi e ci auguriamo di riuscire a completare l’opera entro un anno e mezzo, in modo da poter ripartire in coincidenza con la stagione calcistica 2025-2026».

Le speranze

L’auspicio, insomma, è che la polisportiva simbolo di Is Mirrionis possa risorgere, tornare ai fasti di un tempo e rivivere giornate indimenticabili come quella del 25 aprile 2010. La gioia incontenibile dei giocatori e dei tifosi della Johannes esplose alle 18,03 di quel giorno quando l’arbitro pose fine ad un’epica battaglia sportiva tra i giallorossi e un Arcidano mai domo. Il triplice fischio sancì la promozione in Prima categoria. Un traguardo che ancora oggi rappresenta il massimo livello calcistico raggiunto dalla gloriosa società fondata nel lontano 1967.

RIPRODUZIONE RISERVATA