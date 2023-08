Joe Perrino, segnali che fanno sperare 

Paiono migliorare, seppure molto lentamente, le condizioni generali di Nicola Macciò, il rocker 58enne che tutti conoscono come Joe Perrino, coinvolto venerdì mattina in un incidente stradale in viale Trieste.

Le condizioni

I medici della Rianimazione del Brotzu, dove il cantante è ricoverato, non sciolgono la prognosi: venerdì notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per stabilizzare alcune delle lesioni che si è procurato cadendo dalla sua Triumph, finita - seppure molto lentamente - contro una Lancia Y che si era fermata per far passare dei pedoni sulle strisce. Gli agenti della Polizia Locale hanno già accertato che il rocker non corresse, dunque probabilmente sarebbe caduto a causa dell’improvvisa frenata. Dopo l’intervento chirurgico, Joe Perrino avrebbe dato cenni di risveglio, stringendo anche la mano alla moglie, Valeria Cruccas. Leggeri segnali di miglioramento che autorizzano la famiglia, gli amici e i tanti fan a continuare a sperare. I sanitari, ad ogni modo, non lo hanno dichiarato fuori pericolo e mantengono la prognosi riservata.

Tanta solidarietà

Sin dal giorno dell’incidente al rocker e alla sua famiglia arrivano costantemente attestati di vicinanza, soprattutto via social. L’ex frontman di band famose negli anni Ottanta anche a livello nazionale, come i Joe Perrino and the Mellowtones o gli Elefante Bianco, è ancora molto conosciuto e amato sia nella sua Cagliari che in tutta l’Isola. Su Facebook che su Instagram sono continuati la pioggia di foto del cantante e i messaggi che lo incitano a «combattere» e «non mollare», così come quelli di solidarietà e sostegno alla moglie che gli è sempre accanto.

La dinamica è incerta

Completati i rilievi in viale Trieste, presi a verbale i testimoni, gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia Locale stanno cercando di chiarire quanto accaduto. Sembra ormai certo che Joe Perrino non stesse correndo quando l’auto che lo precedeva si è bloccata per far passare i pedoni. A far cadere il roker potrebbe essere stata la “pinzata”, ovvero la brusca e improvvisa frenata. All’arrivo dei soccorritori il 58enne non respirava autonomamente ed è stato intubato sul posto, venendo trasportato d’urgenza in codice rosso al Brotzu. Ora, col passare dei giorni, le condizioni restano gravi ma stabili. Solo nei prossimi giorni, quando i medici decideranno di alleggerire i sedativi che lo tengono in coma sarà possibile avere un quadro più chiaro della condizione. Per ora, dunque, si continua a sperare.

