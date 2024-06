Joe Perrino: resuscitato come Lazzaro 

Lo hanno tirato su in due, sotto lo sguardo attento del suo più caro amico. «Come ho fatto i primi due giri di ruote e mi sono reso conto di essere sul palco col pubblico davanti mi sono sentito bloccato. Ma presto mi sono sciolto».

Il ritorno di Joe Perrino, dieci mesi dopo l’incidente in moto che lo ha quasi ucciso, è stata un’emozione non solo per lui che ha cantato con Alessandro Carta e Ilaria Porceddu in piazza del Carmine, in occasione della staffetta per il lavoro organizzata dai sindacati. Applausi senza fine, e poi una sorta di processione nel backstage. «Molti non sapevano della mia condizione e quando si avvicinavano glielo dicevo: “ragazzi, non rompete le balle con l’imbarazzo perché mi fate stare ancora peggio”». Aveva addirittura pensato di ripresentarsi in occasione di “Bosa rock”, su una chiatta, «ma non c’erano le condizioni di sicurezza, volevano portarmi in gommone, ma come faccio con la sedia a rotelle? È una cosa temporanea, ma adesso è così».

In un bar all’aperto del centro storico di Cagliari Joe Perrino, nome d’arte di Nicola Macciò, beve un caffè macchiato e fuma. Ha ripreso quando si è ripreso. «Ma smetto quando voglio». Del resto, la priorità è un’altra: «Ho una lesione abbastanza bassa e secondo alcuni medici dovrei riuscire a superarla. Ho il midollo stressato ma non è fuoriuscito, ho questa fortuna. Andrò in Emilia Romagna, in un centro di riabilitazione sperimentale di altissimo livello. Anche perché mi sono rotto le palle di stare così».

Buio pesto

Dell’11agosto 2023 ricorda solo di aver detto di no all’amico che si era offerto di accompagnarlo in piazza Medaglia Miracolosa a visionare la location per uno spettacolo. «Ho preso la moto e a un certo punto, in viale Trieste, vicino alle Poste, boh, forse ho preso un fosso e sono finito contro un albero. Non avevo neanche un graffio ma 15 fratture». Due mesi di black out. «Un giorno ho riconosciuto i mie due figli e mi sono messo a piangere, non potevo parlare perché ero intubato. Quando mi sono proprio svegliato ero incazzatissimo perché ero bloccato a letto, e me la sono presa con Valeria, mia moglie, e le persone a me vicine. Ho saputo dopo che il prete mi aveva dato l’estrema unzione. Ero morto. A Valeria dicevano “venga che suo marito non passa la notte”. Invece sono resuscitato». Non come Gesù, quello è troppo, «ma come Lazzaro». Tutto merito di Alì: «L’ho conosciuto nella palestra dell’unità spinale, è un medico palestinese. Era stato operato di ernia del disco e non muoveva più le gambe. Mi guardava e sorrideva, gli ho chiesto perchè». È l’uomo che gli ha salvato la vita. «Ero a terra, non respiravo, il battito leggerissimo: mi ha intubato». E allora lo ringraziava ma Alì si schermiva: “ho fatto solo il mio lavoro”». Sì, ma lo ha fatto bene e sono diventati amici. Lui ha già ripreso a camminare.

Il nuovo disco

«Dopo l’incidente sono cambiato, mi sento fortunato, anche se ora sono un po’ limitato, ma non voglio mollare. Ho già provato all’Alkestis con la mia socia Giovanna Maria Boscani lo spettacolo “Per grazia non ricevuta”: se lo farò sulla sedia a rotelle sarà trasformata in una specie di trono, se sarò in piedi, invece...». Lo dice proprio, in sardo: «No ndi potzu prus! Ero dinamico, facevo boxe, e stando seduto sono pure ingrassato». La verità è che in ospedale a Oristano l’8 aprile ha perfino festeggiato il compleanno con uno spuntino coi fiocchi e trenta amici che appena potevano gli portavano vino e prelibatezze varie. Ed è ancora niente: in una sala ha addirittura composto le musiche per sette canzoni. «Arrivava Alessio con chitarra, microfono e amplificatore, avevo i testi raccolti durante con le mie visite ai detenuti. Sarà il mio nuovo disco».

Giusto per capire il caratterino. «Per fermarmi mi devono sparare in testa. Finché ho vita continuo la mia missione: dire la mia. Non mi piace il sistema carcerario e lo canto, attraverso la musica mi sono sempre speso per i più deboli, dicendo alla gente che cosa succede».

A guidare la macchina non ci pensa proprio. «Non mi voglio abituare a questa condizione, rivoglio la mia moto, sì: voglio tornare in sella». In tutti i sensi. «Ora so quanto la gente mi voglia bene, e dire che pensavo di stare sul cazzo. Invece mia moglie mi ha fatto vedere gli articoli di giornale, i messaggi, i social. I medici del Brotzu le avevano detto che troppa gente voleva venire a trovarmi. Mi sono messo a piangere. E sono diventato più buono, anzi, meno stronzo».

Ma sempre lo stesso indomabile Joe Perrino.

RIPRODUZIONE RISERVATA