Joe Perrino resta in coma, ore d’angoscia 

Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, Joe Perrino continua la sua battaglia in una stanza del reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu. Il cantante cagliaritano è in coma, sempre in condizioni critiche ma stazionarie: i medici mantengono la prognosi riservata e ci vorrà qualche giorno per poterlo considerare fuori pericolo. Intanto sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale per capire cosa sia accaduto venerdì alle 11,30 in viale Trieste, nel momento in cui Joe Perrino, al secolo Nicola Macciò (58 anni), è caduto dalla sua moto, provocandosi numerosi traumi. Una frenata per evitare un’auto che si è fermata per far passare dei pedoni sulle strisce pedonali? Una distrazione? O un malore? E mentre i poliziotti sono al lavoro sulla dinamica dell’incidente, familiari, amici e fan dell’artista pregano e sperano affinché arrivino notizie positive dall’ospedale.

I soccorsi

Su cosa sia successo in viale Trieste e sul perché Joe Perrino sia caduto dalla sua moto Triumph non si hanno certezze. Stando ad una prima ricostruzione della Polizia Municipale, ancora sommaria, l’auto che lo precedeva, una Lancia Y guidata da una donna, avrebbe frenato per lasciare passare alcuni pedoni sulle strisce. Anche il 58enne avrebbe frenato, finendo rovinosamente a terra nonostante i rilievi abbiano poi accertato che non stesse correndo. E non è ancora chiaro se la moto abbia tamponato leggermente lo spigolo sinistro del veicolo, oppure se la caduta sia stata causata dalla frenata improvvisa. Ma non si esclude nemmeno che il cantante abbia avuto un malore. Le conseguenze sono state drammatiche. Joe Perrino, dopo la caduta, ha perso conoscenza e non respirava autonomamente.

La corsa in ospedale

Immediata la segnalazione al 118 e l’arrivo di un’ambulanza. Il cantante era a terra, privo di sensi e non respirava autonomamente. Il medico l’ha intubato sul posto e stabilizzato. Poi la corsa a tutta velocità verso il pronto soccorso del Brotzu in codice rosso. Vista la gravità della situazione, i medici hanno disposto il trasferimento in Rianimazione. Nella notte tra venerdì e ieri c’è stato il delicato intervento chirurgico. Chi si trovava in viale Trieste non ha sentito nessun botto: «L’unico rumore è stato quello della frenata. I soccorritori sono stati tempestivi e hanno lavorato a lungo perché quell’uomo all’inizio non era cosciente».

L’infortunio

Sul proprio profilo Facebook, Joe Perrino, mercoledì scorso, aveva raccontato di un piccolo incidente, pubblicando una foto insieme a dei soccorritori: «Un ringraziamento personale a questi angeli che mi hanno medicato post concerto “Simaland”: mi son fatto un taglio nel piede ed è uscito “sangue innocente”», con il riferimento finale a una sua canzone. Joe Perrino ha avuto la musica sempre nel sangue. Nel 1984 ha fondato la band Joe Perrino and The Mellowtones che due anni dopo pubblica il suo primo album con la IRA Records di Firenze, Rane N Roll, per poi trasferirsi a Londra e iniziare a collaborare con gli Horse London. Poi formerà band The A.D.Show con il chitarrista americano Perri Boyesen, riscuotendo un discreto successo anche nei locali del Regno Unito. Tornato in Italia, nel 1995, dà vita agli Elefante Bianco, gruppo con il quale avvia il progetto “Un operaio romantico”. Negli anni Novanta ecco Canzoni di Malavita: recupera e rivisita alcuni brani noti della mala interpretandoli con un misto di ironia e autenticità. A gennaio 2021 esce per Freecom Music il vol. 3 di questo percorso. Diciotto i dischi incisi nella sua carriera. Ora affronta la sfida più difficile. E tutti tifano e pregano per lui. (m. v.)

