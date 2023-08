Joe Perrino lotta per la vita 

Joe Perrino è ricoverato in gravi condizioni nella Rianimazione dell’ospedale Brotzu, dov’è stato trasferito d’urgenza nella tarda mattinata di ieri per le lesioni riportante in un incidente avvenuto alle 11.30 in viale Trieste. Il noto cantante cagliaritano, al secolo Nicola Macciò (58 anni), lotta tra la vita e la morte in prognosi riservata. Dopo l’urto avrebbe perso conoscenza, venendo poi rianimato dai soccorritori.

L’incidente

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente dov’è rimasto coinvolto l’artista che stava percorrendo il viale a bordo della sua moto Triumph. Stando ad una prima ricostruzione, ancora sommaria, l’auto che lo precedeva, una Lancia Y guidata da una donna, avrebbe frenato per lasciare passare alcuni pedoni sulle strisce. Anche Joe Perrino avrebbe frenato, finendo poi rovinosamente a terra nonostante i rilievi abbiano poi accertato che non stesse correndo. Non è ancora chiaro se la moto abbia tamponato leggermente lo spigolo sinistro del veicolo, oppure se la caduta sia stata causata dalla “pinzata” (che in gergo motociclistico significa tirare con forza la leva del freno), ma l’effetto è stato drammatico. Il cantante dopo l’impatto ha perso conoscenza e non respirava autonomamente.

I soccorsi

A dare l’allarme, fornendo i primi soccorsi, è stata proprio la conducente della Lancia Y, assieme ad un gruppo di persone che si trovavano fuori dall’ufficio postale. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha subito capito la gravità della situazione: il rocker era a terra, privo di sensi e non respirava autonomamente. Il medico l’ha intubato sul posto e stabilizzato, partendo a tutta velocità verso il pronto soccorso del Brotzu in codice rosso. Vista la gravità della situazione, i sanitari hanno disposto il trasferimento in Rianimazione. Nel frattempo in viale Trieste sono arrivati gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi e raccolto alcune testimonianze. In serata i medici si stavano preparando per un delicato intervento chirurgico da effettuare durante la notte.

La testimonianza

«La moto potrebbe aver toccato l’auto nello spigolo sinistro, all’altezza della freccia», racconta un giovane che si trovava in fila per entrare all’Ufficio Postale e che si è avvicinato dopo l’incidente, «oppure il motociclista è caduto a causa della pinzata che gli potrebbe aver fatto perdere l’equilibrio. Anche io vado in moto e l’ho pensato perché non abbiamo sentito alcun botto, solo la frenata. Dopo poco sono arrivati i soccorritori hanno lavorato a lungo perché quell’uomo all’inizio non era cosciente». Anche in un bar lì vicino, aperto da appena tre giorni, la testimonianza di chi era presente è molto simile. Nessuno, però, avrebbe visto il momento dell’urto e della caduta.

Prognosi riservata

Difficile avere informazioni sulle condizioni di salute del cantante. Le poche indiscrezioni che filtrano dalla Rianimazione sono che il quadro clinico sarebbe grave, anche se per fortuna stazionario. Joe Perrino avrebbe riportato un violento trauma, probabilmente nella caduta. È in pericolo di vita, dunque le prossime ore potrebbero essere decisive.

La notizia dell’incidente si è diffusa rapidamente in città, dove il cantante è conosciutissimo: fuori dal Brotzu sono arrivati nel pomeriggio alcuni amici dello storico frontman dei Mellowtones e degli Elefante Bianco, amato da anni anche quando ha proseguito la sua carriera come solista. Ora in tanti pregano per lui.

