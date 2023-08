Joe Perrino lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Cantante e artista, all’anagrafe Nicola Macciò, 58 anni, ieri mattina è caduto dalla moto in viale Trieste. Trasportato in ospedale con codice rosso da un’équipe del 118, Joe Perrino è stato ricoverato prima in Terapia intensiva e poi in Rianimazione. I medici lo hanno dichiarato in pericolo di vita.

