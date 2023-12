Joe Perrino è tornato: «Mi stanno curando per risalire sul palco» 

Il leone del rock’n’roll ruggisce ancora. Joe Perrino, l’istrionico artista cagliaritano, impugna di nuovo un microfono, lo fa per la prima volta dopo il terribile incidente motociclistico che lo ha costretto a ridimensionare la sua attività musicale. Lo fa con un vecchio amico, il giornalista Francesco Abate, che ieri lo intervistato a Radiolina. Una chiacchierata intima, un “Caffè Corretto” emozionante che Abate ha saputo ben guidare senza mai cadere nella retorica o in autocommiserazioni. Il morale non è ultimissimo ma Nicola Macciò (questo il nome scritto sulla carta d’identità del cinquantottenne) non alza certo bandiera bianca, anzi. Quasi per scaramanzia annuncia di essere pronto a tornare sul palco, tanto che ha già fissato le date per alcuni concerti estivi.

Una foto di 40 anni

Abate, nato proprio tra cursori e vinile, rispolvera una vecchia foto. «Eravamo ragazzi, sarà stato l’ottantatré. Joe Perrino, Enrico Spanu e me medesimo a Radio Flash. Dopo 40 anni Joe/Nicola oggi è tornato con me in radio a Radiolina perché nonostante tutto e quando le speranze erano al lumicino è tornato alla vita. Come me. E ci siamo tanto emozionati oggi nel ritrovarci. E augurarci il meglio. Grazie Nicola e buon 2024».

La voce di Joe Perrino è affaticata, ma niente riesce ad ammosciare l’energia che gli scorre nelle vene. «Mi auguro che mi rimettano in piedi come dio comanda, che mi sistemino tutti i pezzi insieme, perché mi sono fracassato», esordisce l’artista, quasi a voler ringraziare i medici che si stanno prendendo cura di lui dopo lo schianto. «Sono ricoverato nell’Unità spinale dell’ospedale Marino». L’anno nuovo dovrà essere affrontato di petto, perché la strada per essere di nuovo l’animale da palco non prevede tentennamenti. «I presupposti sono buoni, speriamo che il 2024 vada bene». La voglia di tornare sul palco è irrefrenabile. «Ho fissato concerti per la prossima estate, spero di ritornare in forma».

Film e sbarre

Nicola Macciò non è solo un frontman di livello, nel suo curriculum anche il ruolo di attore. «Il film “Polvere” di Paolo Carboni è particolare, racconta il mio progetto “Per grazia non ricevuta” che mi ha portato a girare le carceri. Ho interpretato un detenuto anziano nel carcere di Buoncammino e ti giuro, l’ho visto con le lacrime: è un film che dà uno spaccato di quanto successo in quegli anni col suicidio di Aldo Scardella, morto dopo mesi di reclusione, inascoltato, da innocente».

Non è l’unica pellicola in cui è apparso: «Un altro film è “Anna” di Marco Amenta, un regista siciliano che ha ricevuto diversi premi nel quale ho recitato un ruolo non da protagonista».

Bravo ragazzo di strada

Francesco Abate lo incalza. «Sei sempre stato dalla parte degli ultimi, un bravo ragazzo di strada. Qual è stato l’impatto emotivo degli altri ultimi, quelli che vivono negli ospedali?». Nicola Macciò concentra le forze. «Sono sincero: sono molto depresso, anche perché non ero abituato alla vita ospedaliera, ci sono dinamiche per cui tendi a essere depresso, arrabbiato, sgarbato, arrogante. Ma – precisa Joe Perrino – non puoi sputare nel piatto dove mangi, perché ti trovi a dover vivere in una determinata condizione, non puoi sputare nel piatto dove mangi».

