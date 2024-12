Joe Biden si ricrede e grazia il figlio L’attacco di Trump 

Washington. Family first, la famiglia prima di tutto: Joe Biden grazia lo scapestrato ma adorato figlio Hunter, infrangendo la promessa di non farlo, e finisce in una bufera che lascerà molte macerie, macchiando anche la sua eredità politica. Il presidente è stato attaccato non solo dai repubblicani e da Donald Trump, che ora ha una copertura politica per graziare gli assalitori del Capitol, ma anche da vari dem. E Mosca va a nozze: una «caricatura della democrazia», ha accusato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Biden aveva promesso di non interferire nei processi del figlio - sullo sfondo di una vita tra alcol e droga - ed escluso eventuali provvedimenti di clemenza, sia quando era ancora il candidato dem alla Casa Bianca sia quando si è ritirato dalla corsa. Ieri, con una mossa a sorpresa a 50 giorni dalla fine del suo mandato, ha invece firmato una grazia «piena e incondizionata» per Hunter, sostenendo che è stato perseguitato politicamente per colpire lui. Una decisione presa nel weekend trascorso con tutta la famiglia (figlio compreso) a Nantucket per Thanksgiving e annunciata poco prima di partire per uno storico viaggio in Angola. La grazia, accettata dal figlio, azzera i due processi istruiti da un procuratore speciale (nominato dal dipartimento di Giustizia dell’amministrazione Biden) e di cui in dicembre erano attese le sentenze, col rischio di anni di carcere: il 12 in Delaware, dove era stato ritenuto colpevole di aver acquistato illegalmente una pistola omettendo di dichiarare la dipendenza dagli stupefacenti, e il 16 in California per aver evaso almeno 1,4 milioni di dollari di tasse tra il 2016 e il 2019, soldi spesi in «droga, escort, sex club, hotel di lusso».

