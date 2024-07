Joe Biden sempre più in bilico 

Washington. Joe Biden appare sempre più in bilico. E la sua vice Kamala Harris sempre più vicina ad ereditarne il testimone. Il New York Times ha rivelato che il presidente ha confidato ad un alleato chiave che sta valutando se continuare la corsa e di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se nei prossimi giorni non riuscirà a convincere l’opinione pubblica che è all’altezza dell’incarico, dopo la debacle del dibattito tv con Donald Trump. Flop che ha tentato di spiegare col jet leg dei fitti viaggi tra Europa e America, tanto da ammettere che si era «quasi addormentato sul palco». Decisivi saranno gli eventi di questo lungo weekend per la festa del 4 luglio, con un’intervista domani a George Stephanopoulos di Abc e altri comizi in due Stati “battleground” come la Pennsylvania e il Wisconsin.

È la prima ammissione sul fatto che il presidente stia valutando l’eventuale ritiro, anche se la Casa Bianca ha smentito l’articolo come «assolutamente falso», lamentandosi per il poco tempo concesso dal Nyt per un commento preventivo. «Biden non sta assolutamente pensando di ritirarsi», ha rincarato poi la portavoce Karine Jean-Pierre, che nei briefing è presa d’assalto dai reporter sulle condizioni di salute del presidente. Il presidente e Kamala Harris hanno invece preso parte a una conference call con la Democratic National Committee e hanno assicurato che «continueranno a combattere: corro fino alla fine. Sono il presidente del partito democratico. Nessuno mi sta spingendo fuori. Sono stato messo fuori combattimento ma quando si viene buttati giù ci si rialza», ha detto Biden. Ma anche un altro suo alleato ha riferito alla Cnn che il presidente privatamente ha riconosciuto che i prossimi giorni saranno cruciali.

Indizi sul fatto che il commander in chief non sia più così sicuro di chiudere le crescenti crepe che si stanno aprendo nel partito. Con i primi sondaggi post dibattito che segnalano un ulteriore perdita di terreno sul tycoon: secondo una rilevazione dei New York Times, l’ex presidente ha il 49% contro il 43% del rivale, con un balzo di tre punti. I parlamentari dem sono preoccupati di perdere anche Camera e Senato e di non avere leve per contrastare l’eventuale vittoria di Trump. Dopo che due deputati dem (il texano Lloyd Doggett per primo e Raul Grijalva dell’Arizona ieri notte) sono usciti allo scoperto chiedendo a Biden di lasciare, almeno altri 25 congressman sono pronti a fare altrettanto, forse con una lettera. Perfino Obama, finora rimasto al fianco del suo ex vice, ha ammesso che la strada già difficile di Biden per la rielezione è divenuta ancora più impegnativa dopo il dibattito-flop.

