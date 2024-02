Al via le primarie dei democratici in South Carolina, le prime ufficiali del partito di Joe Biden dopo quelle statali in New Hampshire che non hanno assegnato alcun risultato. Sono circa 3,3 milioni gli elettori registrati nello Stato, repubblicani e democratici. Biden è il grande favorito, resta da vedere con quali percentuali riuscirà a battere i suoi avversari Dean Phillips e Marianne Williamson.