Jodar è ancora fatale per Musetti Anche Arnaldi eliminato a Montreal 

Prima Washington, poi Montreal, ma la sostanza resta la stessa. A nemmeno sette giorni dalla sfida sul cemento della capitale Usa valida per i quarti di finale, il 19enne madrileno Rafael Jodar piega ancora Lorenzo Musetti, che saluta il Masters 1000 canadese al terzo turno dopo un chiaro 6-4, 6-3, maturato in poco più di un'ora e mezza di gioco. Un passo indietro per l'azzurro rispetto ai progressi mostrati la scorsa settimana negli Stati Uniti, al rientro dall'infortunio che lo aveva tenuto ai box dalla fine degli Internazionali d'Italia. «A tratti sento di aver espresso un buon tennis, ma mi manca ancora la costanza. E contro un avversario così solido come Jodar si paga tanto», ha ammesso Musetti a Ubitennis dopo la sconfitta. Un loop da cui il carrarino sembra non riuscire ad emergere e che lo tiene distante dalla sua migliore condizione: «Mi sembra sempre di rivivere le stesse sensazioni. Fa male. Ho giocato meglio rispetto a Washington, ma lui anche».

Con la terza vittoria stagionale ottenuta contro un top 20, Jodar rimane in corsa per la qualificazione alle Nitto Atp Finals al suo esordio nel circuito maggiore, traguardo mai riuscito a leggende del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic. In un periodo segnato dall'incertezza fisica, Musetti cerca risorse extra nel suo temperamento. «Ho provato con l'atteggiamento a restare lì, anche caricandomi con la rabbia, ma non è bastato. Ho trasformato il nervosismo in energia per provare a ribaltare la partita e darle un senso».

Ieri è uscito anche il vincitore del Challenger 175 di Cagliari, Matteo Arnaldi. Lo ha battuto uno dei tennisti più in forma del momento, l’olandese Tallon Griekspoor, per 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e un quarto di gioco.

Jasmine rinuncia

Intanto è arrivato a sorpresa il forfait di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Cincinnati, che scatta giovedì prossimo sul cemento dell'Ohio. Lo ha comunicato la tennista azzurra, sul suo account Instagram: "L'obiettivo è di arrivare pronta al 100% allo Us Open e per il resto della stagione».la rinuncia le costerà l'uscita dalla top 20 del ranking mondiale dopo due anni e mezzo.

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