Job day, presentate 1.200 candidature per 2.586 posti di lavoro 

Novantasei aziende iscritte, 465 annunci per un totale di 2586 posti di lavoro, 1200 candidature. Sono i numeri della tappa del Job Day Sardegna ieri a Tortolì, ospitata al polo professionale Ianas. Grande partecipazione per l'evento organizzato dall'assessorato regionale al Lavoro e dall'Aspal dedicato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. C’erano anche l'assessore regionale al Lavoro Ada Lai, la direttrice generale Aspal Maika Aversano e anche il commissario Francesco Cicero.

Grande interesse dei più giovani per gli stand delle forze armate, da quello della Marina a quello dell’esercito.

Tanti i settori imprenditoriali presenti in particolare il turismo e il commercio, ma si cercano nuovi occupati anche nell’informatica, nautica, servizi assicurativi, socio-sanitari, formazione, edilizia e agricoltura. Quindici minuti il tempo del colloquio. Tra le varie figure ricercate nelle attività ricettive la criticità maggiore che si rincontra un po' in tutte è la carenza di figure nel settore della ristorazione. C'è stato spazio per convegni e tra i vari interventi anche Caterina Murino in collegamento da Parigi, Luca Usai e Pierpaolo Virdis di Magma Events, Marco Bittuleri di Blue House, Francesco Lara del birrificio, Stefania Tangianu di Olivina.

