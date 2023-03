Job Day, la fiera del lavoro 

Già alle 8, un’ora e mezza prima dell’apertura dei cancelli, alla Fiera di Cagliari c’è un gran movimento. Auto e bus arrivati da tutto il Sud Sardegna occupano i parcheggi, compresi quelli del vicino stadio dove gioca il Cagliari. Alle 10 il taglio del nastro: l’ultima tappa del Sardegna Job Day, l’appuntamento che mette a confronto domanda e offerta di lavoro, inizia. Gruppi di studenti, giovani e meno giovani, a piedi raggiungono il padiglione I, dove possono lasciare il proprio curriculum e candidarsi per un posto di lavoro. Oggi si replica.

Il discorso

«Il fermento di tantissimi giovani presenti è l’immagine di una Sardegna che riparte, con orgoglio ed entusiasmo», afferma il presidente della Regione, Cristian Solinas, «una grande occasione per ricostruire un clima di fiducia, una delle sfide più importanti dopo la crisi». I numeri sono da record: ottomila candidati, 18.300 candidature totali - ogni persona poteva iscriversi per più posizioni di lavoro - trecento imprese iscritte, di cui 240 in presenza e le altre online e 1100 annunci di lavoro per un totale di 6.300 posti ricercati. «Il Job Day torna in autunno», annuncia l’assessora regionale al lavoro, Ada Lai, «questo è il simbolo, non solo della riforma dei servizi per l’impiego, ma anche di un nuovo approccio al mondo del lavoro: dobbiamo puntare a una formazione sempre più mirata in grado di preparare personale formato e specializzato».

In fila

Davanti agli stand le file sono lunghissime e la curiosità e tanta. I più giovani sostano soprattutto davanti a quelli delle forze armate. «Dopo il diploma vorrei arruolarmi, ma se non dovessi riuscire potrei continuare il mio percorso di studi in grafica», confessa Kenticy Igbinoghodua, studente al liceo artistico Brotzu di Quartu, «queste giornate sono importanti per aiutarti a capire cosa fare dopo la scuola». Anche Anna Maria Albano, 18 anni, studentessa al liceo scienze umane di Isili vorrebbe intraprendere la carriera militare: «Sono affascinata dall’idea di indossare la divisa, che vuol dire sicurezza e stabilità. Vorrei fare un anno nell’esercito e poi tentare i concorsi per entrare nell’Arma dei Carabinieri».