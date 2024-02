Job Day, apre la grande fiera del lavoro 

«Mai visti così tanti occupati in Sardegna». Francesco Cocco, coordinatore del Centro per l'impiego Aspal di Sassari, riporta le recenti conclusioni Istat mentre ieri attorno a lui, negli spazi di Promocamera a Predda Niedda, si celebra il secondo Job Day a un anno di distanza dall'esordio. Sempre con il capoluogo turritano capofila di un tour che proseguirà a Olbia, Tortolì, Nuoro e Oristano, per concludersi a Cagliari.

L’evento

La creatura di Regione e Agenzia per le politiche attive del lavoro ricomincia da dove si era conclusa nel 2023: con un fiume di persone. Hanno aderito «113 imprese (70 quelle presenti negli stand e le altre online) quasi 3850 i posti di lavoro offerti, 7.200 le candidature arrivate», annuncia una nota della Regione. Con 1840 colloqui promossi lungo la giornata nei cento stand distribuiti nelle migliaia di metri quadrati del polo fieristico divisi tra area imprese, formazione e istituzioni. Giovani e persone mature, armati di curricula e credenziali, fanno la fila davanti agli stalli delle 70 imprese presenti e alle 30 agenzie formative. «C'è di tutto, da chi è qualificato e vuole rioccuparsi a coloro che percepiscono il sussidio di disoccupazione e intendono trovare una nuova sistemazione».

I settori

Rispetto alla precedente edizione l'evento 2024 privilegia in particolare un canale. «Stiamo dando grande spazio al sociale – spiega il coordinatore Aspal – orientandoci sull'inclusione». Molte infatti le cooperative sociali, presenti ieri, che chiedono personale più o meno qualificato nelle professioni sanitarie, tra medici, psicologi ed educatori. Ma la parte del leone, come prevedibile, viene svolta dalle strutture turistico-ricettive e da chi va in cerca di un impiego per la stagione che inizierà tra fine marzo e aprile. «Però fare il Job Day a Sassari e a Cagliari significa aprirsi anche a un'economia terziarizzata, che ha bisogno di forze in ambiti come l'Information Technology e il digitale». L'iniziativa però non contempla solo la ricaduta del lavoro. «C'è quella informativa, si fanno conoscenze e acquisiscono contatti». Creando il sostrato su cui dare vita a un nuovo tempo di occupazione nell'Isola.

