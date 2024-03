Job Day all’Othoca, una fiera del lavoro per 1.200 studenti 

Una finestra spalancata sul mondo del lavoro, ma anche un’occasione per riflettere sulle proprie attitudini e, perché no, per mettersi alla prova in un colloquio vero e proprio. Circa 1.200 studenti delle quarte e quinte superiori di tutta la provincia hanno partecipato alla tappa oristanese del Job Day Sardegna, iniziativa promossa dall’assessorato regionale al Lavoro e dall’Aspal. L’Istituto industriale Othoca, trasformato per l’occasione in un affollatissimo centro per l’impiego, ha ospitato 116 imprese, per un totale di 2700 posizioni aperte in tutti i settori produttivi. «È stato un successo - osserva il dirigente scolastico Franco Frongia - i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il tessuto imprenditoriale del territorio, sperimentando sul campo la realtà a cui andranno incontro subito dopo il diploma». Altissima la partecipazione di disoccupati e candidati in cerca di occupazione, a certificare il successo della formula territoriale. «Questo evento - ha commentato Maika Aversano, direttrice dell’Aspal - conferma la sua efficacia nel creare opportunità di occupazione e fornire indicazioni concrete sui percorsi formativi e di crescita». All’appuntamento non sono mancate le università di Cagliari e Sassari e le Forze dell’ordine.

