Joaquin Phoenix-Ari Aster Una coppia di grandissimi 

Abbiamo chiaro quanto il fenomeno di Joaquin Phoenix sia diventato negli anni un catalizzatore d’attenzione non di poco conto. Parliamo in fondo di un professionista consolidato che oltre ad aver collaborato con maestri come Paul Thomas Anderson si è aggiudicato con “Joker” l’ambita statuetta agli Oscar per il miglior attore. Nel merito dunque di produzioni dall’orientamento, per così dire, attore-centrico, che vede cioè costruirsi intorno a un personaggio specifico lo smuoversi di tutte le vicende, la scelta del protagonista si rivela di essenziale importanza. Così, anche con la sua più recente interpretazione, possiamo già anticiparlo, Phoenix non manca di lasciare stupiti per senso d’immersione ed intensità espressiva. Ma va ugualmente chiarito che i suoi meriti risiedono anche nel grande film che lo sostiene. E la mente creativa dietro “Beau ha paura” è quella del giovane Ari Aster, già fattosi notare in passato per le sue pellicole marcatamente horror e surrealiste, ma ancor di più per aver fatto di un tema specifico, quello della salute mentale, una vera e propria cifra stilistica.

La storia

Beau è infatti una antieroe a tutto tondo, affetto da gravi disturbi psichici che lo portano a vivere costantemente sotto l’effetto di forti allucinazioni. Nel tentativo di prendere un volo per incontrare sua madre si imbatte in una sfilza di sfortunate casualità fino a cadere vittima di un incidente stradale. Soccorso dalla donna responsabile dell’infortunio, viene poi accolto da lei e il marito presso la loro abitazione, dove gli vengono fornite cure mediche adeguate insieme all’accoglienza di improbabili coinquilini, fra cui la figlia adolescente che dimostra subito una forte instabilità emotiva. In un’escalation di situazioni ai limiti dell’assurdo Beau si troverà a rivivere con sconcertante realismo l’assenza del padre, l’ambiguo e castrante rapporto con la madre e l’intrico di fantasmi che abitano la sua mente, in una guerra interiore senza scampo dove al desiderio di rivalsa si scontrano stati d’animo come il senso d’impotenza e di colpa. Appare subito chiaro allo spettatore che quanto avviene su schermo non possa ricondursi ad una regolare e logica successione di eventi. Già, perché ogni istante concesso alla visione è dominato dall’irrazionale, dal visionario; tanto da sentirsi costantemente invogliati nel provare a distillare il fattuale svolgersi della trama da quanto invece è solo frutto della psiche instabile del pavido personaggio.

L’esperimento

Il risultato è straniante, spiazzante e disturbante, come avviene in tutte le produzioni dalle atmosfere horror che si rispettino. Ma attenzione: si tratta qui di un horror sui generis, un esperimento che - oltre a sconcertare - riesce spesso ad incantare, commuovere e stupire per la profondità nonché la genialità nel trattare gli argomenti in questione. Poche volte si è visto far luce sul tema della follia con un simile impatto visivo ed immaginifico: se grazie alla fantasia si indaga così brillantemente l’aspetto clinico, con l’ausilio del mezzo cinematografico ne scaturisce un processo più vicino alla forma d’arte. In fondo, è ciò che i grandi creativi tentano sempre di compiere con le loro opere, in un modo più o meno consapevole. E la coppia Phoenix-Aster dimostra di non essere da meno.