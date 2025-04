Joao Pedro: «Vorrei rigiocare Venezia-Cagliari» 

Joao Pedro è sbarcato in Inghilterra, dove veste la maglia dell’Hull City, in Championship, la seconda serie inglese. Fin qui, per lui, 31 presenze e 6 reti in campionato. Ma il cuore, e non potrebbe essere diversamente, è rimasto a Cagliari, «dove ho vissuto un terzo della mia vita lì: sono arrivato ragazzino e me ne sono andato uomo e padre di famiglia. Otto anni meravigliosi».

In una lunga intervista con il social media “Cronache di spogliatoio”, Joao ha parlato di tutto, partendo dall’esperienza con la Nazionale («avevo la cittadinanza dal 2017, ma non me l’aspettavo. Continuavo a chiedermi se mi meritassi di essere lì») e tornando sulla retrocessione del 2022: «Quella di Venezia è l’altra partita della mia carriera che avrei voluto rigiocare. All’intervallo, ci avevano detto che la Salernitana era sotto 3-0 con l’Udinese. Ci siamo guardati: “Dai ragazzi, basta un gol. Non importa come o chi”. La stagione è finita lì, ma la retrocessione non è iniziata quella sera». JP sente la responsabilità di non aver saputo trascinare i compagni e torna al dopo gara: «Non mi hanno fatto parlare, non voglio che la gente pensi che io non abbia voluto metterci la faccia. Avrei preferito uscire da incapace a livello calcistico piuttosto che come uno che ha abbandonato la squadra nella difficoltà. Io e Cagliari abbiamo un rapporto che nessuno potrà mai rovinare. Il finale è stato uno dei peggiori possibili, ma da tifoso io sarei “orgoglioso di avere avuto un calciatore del genere, così attaccato al mio Cagliari”». ( al.m. )

