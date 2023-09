Joao Pedro: nell’Isola c’è una parte di me 

«È stato difficile lasciare il Cagliari. Il silenzio è stato il riflesso della complessa scelta di andare via dopo otto anni così belli: fa parte non solo della mia carriera ma della mia vita, lì è nato e cresciuto mio figlio». A poco più di dodici mesi dalla fine della storia iniziata nel 2014 Joao Pedro torna a parlare, collegato dal Brasile (ora gioca al Grêmio) per “Il Cagliari in Diretta” su Radiolina, spiegando perché e come ha lasciato il Cagliari dopo la retrocessione. «A volte la gente pensa solo al calcio e a vincere o perdere, ma c’è molto altro dietro spesso più importante. Purtroppo dovevo farlo: andare via forse era il meglio per me. Perché forse? Perché ci sono sempre due strade: fossi rimasto non sarebbe stato sbagliato, sarebbe stata una decisione di cuore. Ho perso tante notti di sonno ragionando e cercando la scelta migliore per me e la mia famiglia».

Il distacco

Molti tifosi hanno criticato il silenzio di Joao Pedro dopo Venezia, con le prime spiegazioni date il 22 luglio 2022 nella lettera d’addio sull’Unione Sarda. Ora dice tutto: «A volte meglio non dire niente. Non volevo parlare giusto per farlo: ero pronto nel post partita al Penzo, da capitano, ma alla fine per una dinamica interna non mi hanno lasciato parlare. Quella retrocessione mi ha fatto molto male, però a Cagliari ho vissuto momenti unici e quando li rivedo mi vengono i brividi». Quel 22 maggio 2022 al Penzo non lo scorda: «Ci penso spesso, ci attacchiamo a quella palla che non è entrata ma c’è stata tutta una stagione dietro». E sull’atteggiamento nel ritiro di Asseminello a luglio dell’anno scorso, quasi in disparte prima dell’accordo col Fenerbahçe, Joao ha un motivo particolare: «In quel precampionato è come se la mia vita fosse stata messa in pausa, è stato un periodo particolare ed ero dispiaciuto. Già qualche anni fa sembrava che a Cagliari non mi volesse nessuno, ma non volevo scappare senza dimostrare chi sono: poi sono arrivate quelle tre stagioni».

Il presente

In estate si è diffusa la voce di un possibile ritorno, dopo un anno tormentato al Fenerbahçe, ma Joao Pedro smentisce tutto: «No, assolutamente, non si è neanche avvicinata. Solo voci: ci fosse stata la possibilità sarebbe stata da considerare, ma l’Italia non era una proposta sul tavolo. Non volevo andare via dalla Turchia per principio, non avendo fatto vedere chi sono, poi è arrivata l’occasione di tornare in Brasile». Al Grêmio, terzo nel Brasileirão a -12 dal Botafogo capolista e con Luis Suárez come compagno. «Volevo riavvicinarmi alla mia famiglia, sto diventando vecchio. Una grande squadra, c’è ancora mezzo campionato e vogliamo giocarcela fino alla fine». Ma al Cagliari resta molto legato: «Ho visto l’andata col Bari a casa, al ritorno stavamo giocando e non sono riuscito. Ma, appena uscito, ho subito acceso il telefono per vedere il risultato: non potevo crederci, ha coronato la risalita. Ho sentito tutti, Pavoletti se lo merita per come tiene a squadra e città». E sulla stagione in corso non ha dubbi: «La pausa farà bene, sono fiducioso e sicuro che Ranieri sistemerà cosa non è andato bene».

